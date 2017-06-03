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مران خفيف للفراعنة قبل السفر إلى تونس

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مران خفيف للفراعنة قبل السفر إلى تونس مران خفيف للفراعنة قبل السفر إلى تونس

التحرير

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أكد محمود فايز، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الفريق القومي سيتدرب في نهار رمضان يوم 9 يونيو، قبل السفر لتونس لمواجهة منتخبها في تصفيات أمم أفريقيا يوم 11 من الشهر الجاري.

وقال فايز لـ "التحرير"، إن سيؤدي التدريب ويتناول الإفطار، ثم يستعد للسفر إلى تونس، موضحًا أن الشيف الخاص بالبعثة وأحد إداريي المنتخب سيسبقان البعثة لتونس، حيث يجهز الشيف وجبة السحور ليتناولها اللاعبون ثم يخلدون للراحة.

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 الجدير بالذكر ان المنتخب الوطني سيؤدي مرانًا خفيفًا في اليوم التالي، على ملعب المباراة، ثم يخوض اللقاء يوم 11.

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التحرير

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