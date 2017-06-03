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منتخب المحليين يستبعد لاعبي الأهلي والزمالك

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منتخب المحليين يستبعد لاعبي الأهلي والزمالك منتخب المحليين يستبعد لاعبي الأهلي والزمالك

التحرير

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أكد مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب للمحليين، أن تم الاتفاق على استبعاد لاعبي الأهلي والزمالك في الفترة المقبلة من صفوف الفراعنة.

وقال المصدر إنه في ظل عدم انضمام لاعبي الفريقين في معسكر يونيو الجاري، ورفض انضمام لاعبيه، فانه لايوجد فرصة للاعبين للانسجام مع زملائهم، وبالتالي لافائدة من وجودهم أمام المغرب بتصفيات أمم أفريقيا.

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الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة هاني رمزي، استبعد السيد سالم، الظهير الأيسر لفريق وادي دجلة، من معسكر يونيو، واستدعى الجهاز اللاعب لكنه فوجئ بوجوده في لأداء مناسك العمرة. 

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التحرير

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