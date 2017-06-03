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إزالة 5 آلاف فدان بامتداد مدينة الشروق

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إزالة 5 آلاف فدان بامتداد مدينة الشروق إزالة 5 آلاف فدان بامتداد مدينة الشروق

التحرير

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة الشروق، قام بإزالة التعديات بمنطقة الـ5 آلاف فدان بامتداد مدينة الشروق. 

وأشار بيان لوزارة الإسكان اليوم إلى أن قوة مشتركة من الداخلية والقوات المسلحة، والإدارة العامة لشرطة التعمير، نفذوا قرار الإزالة بمنطقة "الرابية"، والمضافة لكردون مدينة الشروق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015. 

وأضاف أنه يتم العمل على منع وإزالة جميع المباني الجديدة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإغلاق مستودعات مواد البناء وتقسيم الأراضى.

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من جانبه قال المهندس نور إسماعيل، رئيس جهاز المدينة: "استطاعت حملة الإزالة، إزالة جميع الأعمال (خرسانات، مبانى)، كما تم اتخاذ كل الإجراءات لإيقاف أعمال تقسيم الأراضي، وإخلاء مستودعات مواد البناء، والتى تزاول نشاطها، وهدم الأسوار الخاصة بها، وعددها 28 حالة".

وأكد أنه تم التنبيه على الموجودين بالمنطقة بإيقاف أي أعمال بناء، وعدم فتح أي مستودعات لمواد البناء، أو مكاتب لتقسيم الأراضي، أو عمل أي فواصل لإظهار حدود تقسيمات الأراضي.

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التحرير

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