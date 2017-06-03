فتنة الإعلانات.. «فتة» كوبر تثير الجدل بعد «الدوندو»

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تطل علينا سنويا، مجموعة من الإعلانات التي تصنع حولها الكثير من الجدل واللغط، ولعل أبرزها العام الماضي مع إعلان "الدوندو"، الذي رأى البعض أنه يحمل في طياته بعض التعليقات والإيحاءات الجنسية، التي لا يجب أن تظهر في البيت المصري المشاهد لهذه النوعية من الإعلانات.



أما هذا العام، فظهر الجدل حول إعلان لشركة خطوط محمول، يظهر فيه مدرب منتخب مصر، الأرجنتيني هيكتور كوبر، وهو يطلب من مساعده محمود فايز، أن يذهب به لمكان جيد، نظرا لأنه يقضي أول شهر رمضان له بالقاهرة.

ويظهر في المشهد، كوبر وهو محمول لعربة إسعاف عقب تناوله طبق "فتة" من أحد المطاعم.

"فتة كوبر" تضر بالسياحة

وانتقد عادل عبد الرازق، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقا، مشاركة المدير الفني لمنتخب مصر، الأرجنتيني هيكتور كوبر، في أحد الإعلانات، حيث ظهر في مشهد وهو ينقل لعربة إسعاف عقب تناوله طبق «فتة» من أحد المطاعم، مؤكدًا أن ذلك إساءة للمطاعم المصرية، وستضر بالسياحة.

وأضاف عبد الرازق، في تصريحات متلفزة، أن شركة الإعلان خانها التفكير في آخر لقطة للإعلان، وبررت ذلك بأنه أصيب بالتخمة من كثرة الأكل، وهذا غير منطقي.

وتابع: دلوقتي بقى فيه سياحة الأكل وهامة للغاية، وفيه سياح بيسافروا بلاد معينة عشان الأكل، إحنا بنحاول نظهر الصورة الجيدة لمصر، ومصر الآن بدأت تشارك في المطاعم العالمية، وحدث تقدم كبير في نوع الطهي.

هيبة المدرب

ويرى البعض، أن مظهر كوبر في الإعلان، يفقده الكثير من هيبته نظرا لأنه المدير الفني للفراعنة، وأن الإعلام يتسم بطابع كوميدي، لا يتناسب مع حجم المدرب الأرجنتيني الذي يقود المنتخب الأول.

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وأكد البعض أنه كان يستوجب على كوبر أن يراعى أنه مدرب المنتخب الأول الوطني، وهذا اﻷمر يفرض عليه الكثير من الانضباط والالتزام، خاصة أنه يعد رمزا لكل المصريين وكان يجب عليه ألا يقع فى هذه السقطة التى أخذت من رصيده لدى الجماهير.

أزمة الجبلاية

تقاضى هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر 150 ألف دولار مقابل الظهور في الإعلان وهو يأكل الفتة.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية، عن وجود أزمة بعد طلب اتحاد الكرة من كوبر، نسبة من المقابل المادي للإعلان، الذي ظهر فيه "كوبر" برفقة محمود فايز، مساعد مدرب المنتخب، وهو يتناول وجبة الفتة.

وأغلق الملف بعدما تم التأكد من أن العقد المبرم بين "كوبر" والجبلاية، لا يتضمن أي بند يتعلق بمنح الاتحاد نسبة من أي إعلان يظهر فيه مدرب المنتخب، وفقًا لمصدر قانوني داخل الاتحاد.

وأكد المصدر القانوني أن المخالفة الوحيدة هي ما إذا ارتدى "كوبر" قميصا يحمل إعلانًا مخالفًا للرعاة.

«فتة» كوبر ليست إهانة

أما ياسر أيوب كتب خلال مقاله "لم ير بعضنا فى هذا الإعلان إلا مشهد كوبر وهو فوق نقالة فى طريقه للمستشفى بعدما تناول الفتة المصرية لأول مرة.. وقال هؤلاء إنه مشهد لا يليق وفيه إهانة لمنتخب مصر ومديره الفنى.. ولا أرى كل ذلك صحيحا".

وتابع: "المشهد ليست فيه أى إهانة لأى أحد.. وفكرة الإعلان جميلة بالفعل، وهى أن مدرب المنتخب الكروى المصرى يتذوق لأول مرة الطعام المصرى.. وقد سبق لجريدة النيويورك تايمز أن احتفت بصورة برادلى حين كان يدرب منتخب مصر وهو يأكل الملوخية لأول مرة فى مطعم البرنس.. واعتبرها الإعلام الأمريكى صورة جميلة للمدرب الذى يقترب من الناس، وللمجتمع الذى يفتح أبوابه للجميع.. لا هى إهانة ولا إساءة لأى أحد، لكننا فقط نحتاج لأن نهدأ وندرك أنه ليس قبيحا كل ما نراه أو نعيشه".