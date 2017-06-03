كوري يتزعم عصابة بالمنوفية سرقت بذور زراعية بـ 400 ألف جنيه

المنوفية - مروة فاضل:

كشفت مباحث المنوفية، اليوم السبت، غموض سرقة سيارة محملة ببذور الطماطم بمدينة السادات لتبين لها أن وراء الواقعة تشكيل عصابي يتزعمه شخص "كوري الجنسية".

وكان اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة السادات، بورود بلاغ من مندوب بشركة للبذور ومقيم بالقاهرة بأنه حال حضوره بناء على اتصال من أحد المواطنين ادعى أنه صاحب مزرعة وطلب كمية من بذور الطماطم بعدد حوالي "2440 باكيتة" بإجمالي 200 ألف جنيه وعند حضوره مستقلا سيارة التقى مع طالب البذور الذى غافله وفر هاربا مستوليًا على السياره وكمية البذور التى بداخلها.

وجرى تشكيل فريق بحث برئاسة العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي وتوصلت التحريات إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من " م .ش. و" كورى الجنسية، "ع. ع. م" عاطل، "خ .ع. ع" صاحب محل للتجارة ومقيم بولاق الدكرور الجيزة، وكونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيًا يتزعمه الأول.

وضبطت القوات المتهمين الأول والثالث وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب وارتكابهم واقعة سرقة سيارة من قبل والاستيلاء على كمية من بذور الباذنجان.

جرى ضبط كميه البذور الخاصة بالواقعة الأولى والثانية وقدر ثمنهما بإجمالي 400 ألف جنيه وكذا ضبط السيارتين ليتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة لمواصلة التحقيق.