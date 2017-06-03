بالصور.. أسقف المنيا يحول اجتماعاته في كنيستين لـ"صلوات بالشموع"
بالصور.. أسقف المنيا يحول اجتماعاته في كنيستين لـ"صلوات بالشموع"
11:32 ص السبت 03 يونيو 2017
صلوات بالشموع
المنيا ــ ريمون الراوي :
حول الأنبا مكاريوس، الأسقف العام بالمنيا، اجتماعاته التي يلتقي فيها بالمترددين على المطرانية بكنيستي السيدة العذراء بالفكرية، والأنبا اطونيوس بالمنيا، إلى لوقفات صلاة بالشموع، للمرة الثانية خلال الاسبوع الجاري.
ورافق الأنبا مكاريوس عشرات القساوسة والقمامصة والمئات من المواطنين الأقباط، لتأبين شهداء زوار دير الأنبا صموئيل.
وقال الأنبا مكاريوس:" الصلوات تجدد فينا الصمود والتقرب لله والتمثل بهؤلاء الشهداء للوصول إلى مكانة سامية في السماء بعد الموت".
وأقام الأنبا مكاريوس ومجمع القساوسة معه الصلوات وهم حاملين الشموع، من أجل أن يخفف الله الألم عن المتألمين لفقدان أحبائهم، ويتمم شفاء جميع المصابين في الحادث الإرهابي الغاشم.
وكان الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبوقرقاص، زار أسر عدد من شهداء حادث المنيا الإرهابي، لتقديم واجب العزاء بمنزلهم.
كان يوم الجمعة قبل الماضي شهد هجوما مسلحا على مواطنين أقباط وهم في طريقهم لزيارة دير الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا.
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