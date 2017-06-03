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بالفيديو.. الأمريكان يلجأون لـ "الشطاف" أخيرًا لهذه الأسباب

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مصراوي Masrawy

.. الأمريكان يلجأون لـ "الشطاف" أخيرًا لهذه الأسباب

11:30 ص السبت 03 يونيو 2017

بالفيديو.. الأمريكان يلجأون لـ "الشطاف" أخيرًا لهذ

كتبت- هاجر حاتم:

من المعروف عن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أوروبا أنهم يعتمدون بشكل أساسي على المناديل الورقية عند دخولهم الحمام، وهو الأمر الذي كان يعاني منه العرب والمسلمون كثيرًا عند ذهابهم لهذه الدول، إلا أن الأمر تغير كثيرًا الآن.

أصبح هناك الكثير من حملات التوعية بأهمية استخدام الشطاف عند استخدام الحمامات، حيث يعتبر أداة جيدة للحصول على أفضل نظافة، كما أنه سهل الاستخدام، ويحافظ على صحة الجسم، وعدم نمو البكتيريا كما تفعل المناديل الورقية.

لهذا يتم بيعه إلكترونيًا الآن عبر الكثير من المواقع الأجنبية مقل موقع "tushy" الذي قام بعمل توعية للترويج لأهمية استخدام الشطاف، ويتم بيعه بسعر 69 دولار.

وكذلك نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية موضوعًا يشيد بتجارب الناس عند استخدام الشطاف وتركيبه في البيوت، موضحين أنه صديق للبيئة على عكس المناديل، بالإضافة إلى أنه يحمي من العدوى التي قد تنتقل عن طريق عدم الحفاظ على النظافة الشخصية.

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