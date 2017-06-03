الناخبون في ليسوتو يدلون بأصواتهم في ثالث انتخابات منذ خمس سنوات

ماسيرو (ليسوتو) - (د ب أ):

توجه الناخبون اليوم السبت إلى مراكز الاقتراع في ليسوتو لانتخاب أعضاء أحد المجالس الوطنية في ثالث انتخابات تجريها البلاد منذ خمس سنوات فقط في الدولة الصغيرة الواقعة جنوب إفريقيا.

وفي انتخابات عامة مبكرة، قبل أكثر من ثلاث سنوات من موعدها المحدد-من المقرر أن ينتخب25ر1 مليون ناخب مسجل 120 برلمانيا من 1365 مرشحًا، ينتمون إلى 27 حزبا سياسيا.

وكان قد تم الدعوة لاجراء انتخابات مبكرة بعد تصويت ناجح بسحب الثقة من رئيس الوزراء باكاليتا موسيسيلي في مارس الماضي، والتي أدت إلى حل البرلمان.

وكان موسيسيلي، الذي يقود حزب "المؤتمر الديمقراطي" يقود حكومة ائتلافية مكونة من سبعة أحزاب، فشلت بسبب قتال داخلي سياسي.

وسيشكل الحزب السياسي، الفائز بأكبر عدد من المقاعد بعد ذلك حكومة ويرشح رئيسا للوزراء من اعضائه.

وفي السيناريو المحتمل الذي لن يفوز فيه أي حزب بأغلبية في انتخابات اليوم السبت، سيكون لدى الاحزاب ثلاثة أيام لتشكيل حكومة ائتلافية.