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بوتين ووزير الخارجية الألماني يبحثان العديد من القضايا

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مصراوي Masrawy

بوتين ووزير الخارجية الألماني يبحثان العديد من القضايا

11:21 ص السبت 03 يونيو 2017

بوتين ووزير الخارجية الألماني يبحثان العديد من القضايا

بوتين وزيجمار جابريل

سان بطرسبرج - (د ب أ):
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، مباحثات في وقت متأخر مساء أمس الجمعة تناولت العديد من القضايا، بما في ذلك الوضع في اوكرانيا.

وأعقب المحادثات تناول بوتين وجابريل والمستشار السابق جيرهارد شرودر، على العشاء، في مقر بوتين القريب من مدينة سان بطرسبرج على بحر البلطيق.

يذكر أن التعاون بين شرودر و بوتين كان وثيقًا وذلك خلال فترة حكم شرودر (1998 حتى 2005)، ولا تزال تربط الرجلين، صداقة قوية، كما أن شرودر يشغل أيضا منصب رئيس مجلس الإشراف والمراقبة على كونسرتيوم خط الغاز (نورد ستريم)، وعضو مجلس إدارة في المسار التكميلي (نورد ستريم 2) الذي تعد غاز بروم الروسية العملاقة هي المساهم الوحيد.

يذكر أن خط (نورد ستريم 1) ينقل منذ 2011، الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، ومن المنتظر أن يبدأ عمل خط (نورد ستريم 2) بحلول نهاية 2019 ليؤمن إمدادات أوروبا من الطاقة بصورة أفضل.

ولم يلتق جابريل نظيره الروسي سيرجي لافروف خلال هذه الزيارة، وجاءت زيارة جابريل الثانية لروسيا منذ توليه مهام منصبه كوزير للخارجية نهاية يناير الماضي، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورج، الذي يستغله بوتين لعقد لقاءات مع كبار الضيوف الأجانب.

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مصراوي Masrawy

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