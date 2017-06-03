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صرخات سائق تنقذه من الذبح على يد شرطيين سابقين بالشيخ زايد

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مصراوي Masrawy

صرخات سائق تنقذه من الذبح على يد شرطيين سابقين بالشيخ زايد

11:33 ص السبت 03 يونيو 2017

صرخات سائق تنقذه من الذبح على يد شرطيين سابقين بالشيخ زايد

مديرية امن الجيزة

كتب - محمد شعبان:

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، على شرطيين "مفصولين" تزعما عصابة لسرقة السيارات بالشيخ زايد.

وكشفت تحريات العقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث أكتوبر، أن "طارق.م"، 38 عاما، شرطي مفصول، سبق اتهامه في 7 قضايا، وشقيقه "أيمن"، 42 عاما، عريف سابق بالقوات المسلحة، "مفصول"، شرعا في سرقة سيارة نقل تحت تهديد السلاح، وأحدثا إصابة السائق بجرحين قطعيين بالرقبة واليد اليمنى.

وبمساعدة الأهالي، تمكن الرائد إسلام المهداوي، رئيس مباحث الشيخ زايد، ومعاونه النقيب محمد المسلمي، من ضبط المتهمين، وبحوزتهما أسلحة بيضاء.

وأمام المقدم محمد أبو القاسم، وكيل مباحث الفرقة، أقر المتهمان بارتكاب الواقعة، وانهما استدرجا السائق من منطقة زهراء مدينة نصر بعزم نقل بعض الأثاث، وعقب وصولهم تعديا عليه بمطواة، وحاولا سرقة السيارة كرها عنه، إلا أنه استغاث بالأهالي.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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