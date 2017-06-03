تجديد حبس المتهم بطعن مأمور الصف 15 يومًا
تجديد حبس المتهم بطعن مأمور الصف 15 يومًا
11:28 ص السبت 03 يونيو 2017
كتب - صابر المحلاوي:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الصف، اليوم السبت، تجديد حبس المتهم بالاعتداء على نائب مأمور مركز شرطة الصف خلال تنفيذ حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، 15 يومًا على ذمة التحقيق.
كانت معلومات وردت للمقدم محمد عبد الشكور، رئيس مباحث مركز شرطة الصف، بتورط "خالد.ح" سائق، في الاعتداء على المقدم إبراهيم عبد الغني، نائب مأمور مركز شرطة الصف، وإصابته بسكين خلال تنفيذ حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.
وعقب التأكد من صحة المعلومات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة للمتهم، تم القبض عليه، وقالت التحقيقات بأنه بمواجهة المتهم وقتها، اعترف أمام العقيد محمد حامد، مفتش المباحث الجنائية، بارتكاب الواقعة؛ لمنع القوة الأمنية من تنفيذ حملة الإزالة، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها.
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