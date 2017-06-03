من «لاسيتي» إلى «نوبيرا».. أسعار سيارات «دايو» المستعملة في مصر

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استعادت السيارات المستعملة رونقها من جديد في السوق المصرية بعد ارتفاع أسعار السيارات في الآونة الأخيرة، خاصة بعدما سادت حالة رواج في السوق نظرًا للإقبال الشديد من جانب الجمهور على شراء الإصدارات الجديدة، بسبب شركتي سيارات الأجرة "أوبر" و"كريم"، بالإضافة إلى تعويم الجنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وفي هذا السياق، نقدم أسعار بعض السيارات المستعملة لشركة دايو" الكورية، والتي تم إنهاء كامل عملها في مصر، وباعت علامتها التجارية إلى "جنرال موتورز"، والتي منحت بدورها شركتها "شيفروليه" حق إنتاج بعض إصدارات "دايو" باسم مغاير أو الاحتفاظ بنفس الاسم..

إسبيرو

واحدة من السيارات التي ظهرت في أواخر التسعينات وبداية الألفية الجديدة، وتعرض موديلاتها في سوق السيارات بأسعار لا تتجاوز 50 ألف جنيه.

جوليت

تعد أشهر سيارات "دايو" المدمجة، وهي تمثل النسخة "الهاتشباك" لسيارة الشركة الكورية الأنجح على الإطلاق "لانوس"، والتي لا تزال تصدر حتى الآن بعلامة "شيفروليه" التجارية، وتعرض موديلاتها التي تمتد من 1998 وحتى 2004 في سوق السيارات، بأسعار تتراوح من 40 ألف وحتى 70 ألف جنيه.

لاسيتي

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هي النسخة المبدئية التي قامت عليها سيارة “شيفروليه أوبترا” الحالية، وعلى الرغم من كون “لاسيتي” لم تحقق نفس النجاح الذي حققته “أوبترا” منذ ظهورها في 2007، إلا أنها لا تزال تملك تواجدًا ملموسًا في الشارع، وتعرض موديلاتها في بداية الألفية الجديدة بأسعار تبدأ من 60 ألف جنيه وحتى 85 ألف جنيه.

لانوس

باختلاف أجيالها، استطاعت “لانوس” أن تكون سيارة “شيفروليه”، ومن قبلها “دايو”، الأولى في السوق المصرية، وهو ما أهلها لتحافظ على مكانة متقدمة منذ ما يقرب من 20 عاما، وتعرض موديلاتها التي تمتد منذ عام 1998 وحتى الآن، بأسعار تبدأ من 45 ألف جنيه وتتصاعد تدريجيًا -وفقًا للموديل والحالة- لتصل إلى 150 ألف جنيه.

نوبيرا

يراها البعض أفضل إصدارات “دايو” على الإطلاق، ويرون أيضًا أن قرار “شيفروليه” بإيقاف إصدارها في مصر كان خطًأ جسيمًا، وتعرض موديلاتها منذ عام 1999 وحتى 2009 بأسعار تتراوح من 50 ألف وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى 95 ألف جنيه، وقد تصل إلى 100 ألف جنيه للفئات الأوتوماتيك والأحدث من "نوبيرا".