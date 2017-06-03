وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر العاشر من رمضان

كتب- علاء عمران:

بعث وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان .

وجاء نص البرقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي كالتالي: "بمشاعر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم والتقدير لرشيد قيادتكم وبمناسبة الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد .

تأتى ذكرى هذه الملحمة الخالدة التى ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ بحروف من نور لتجدد فى وجدان أمتنا لحظات الفخر بالانتصار والإعزاز بما قدمه رجال مخلصون عاهدوا الله على التضحية والفداء متسلحين بإيمان راسخ وعزيمة قوية لا تلين قاصدين إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة فكان نصراً عزيزاً مؤزراً وميراث شرف وعزة تفاخر به الأجيال .

حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم .. وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير .

وكل عام وسيادتكم بخير".