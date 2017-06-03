للمسافرين في عيد الفطر.. ننشر خريطة القطارات وعربات العلاوة "بالأرقام والمواعيد"

كتب - عبدالله قدري:

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطارات اضافية وزيادة تركيب بعض القطارات المكيفة والمميزة في الفترة من 18 يونية إلى 4 يوليو 2017، بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث ستوفر الهيئة عدد 330455 مقعد خلال اجازة العيد لاستيعاب أكبر عدد من جمهور المسافرين من الركاب بالوجهين القبلي والبحري.

وأوضح المهندس مدحت شوشة رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان، اليوم السبت، أنه تقرر اعتبارا من 18 يونيو الى 4 يوليو 2017 تشغيل قطارات ( 1934/1935 ) ،( 1936/1937 )، مكيف بين القاهرة / أسوان والعكس بتركيب عربات أولى وثانية مكيفة أسباني لكل قطار حيث يقوم قطار 1934 من القاهرة الساعة 18.45 يصل أسوان الساعة 7.40 صباح اليوم التالي ويعود من أسوان بقطار رقم 1935 الساعة 13.40 يصل القاهرة 3.25 صباح اليوم التالي، ويقوم قطار 1936 يوم الساعة 22.10 يصل أسوان الساعة 11.30 صباح اليوم التالي ويعود بقطار رقم 1937 من اسوان الساعة 17.00 يصل القاهرة الساعة 6.20 صباح اليوم التالي،

كما تقرر تشغيل قطاري (1938/1939 ) مكيف أسباني بين القاهرة/ أسوان والعكس حيث يقوم قطار 1938 من القاهرة الساعة 23.20 يوم 23/6/2017 فقط يصل أسوان الساعة 12.25 ظهر اليوم التالي ويعود بقطار1939 من أسوان 21.45 يوم 30/6/2017 فقط يصل القاهرة الساعة 10.50 صباح اليوم التالي.

وأعلن شوشة عن تشغيل أربع قطارات مميزة أرقام ( 2202/2203 )،( 2204/2205 ) في الفترة من 18/6/2017 الى 4/7/2017 بين القاهرة/ اسوان والعكس (بتركيب 16 عربة مميزة لكل قطار ) حيث يقوم قطار 2202 من القاهرة الساعة 9.15 يصل اسوان الساعة 22.15 في نفس اليوم ويعود بقطار 2203 من اسوان الساعة 8.30 يصل القاهرة 22.35 في نفس اليوم ، ويقوم قطار 2204 من القاهرة الساعة 15.40 يصل اسوان الساعة 5.10 صباح اليوم التالي ويعود بقطار 2205 من اسوان الساعة 12.45يصل القاهرة الساعة 2.05 صباح اليوم التالي.

وأضاف شوشة أنه على خط الإسكندرية/ أسوان والعكس تقرر تشغيل قطاري مكيف1940/1941 بعربات أولى وثانية مكيفة أسباني حيث يقوم قطار 1940 من الإسكندرية يوم 22/6/2017 فقط الساعة 21.45 يصل أسوان الساعة 14.05 مساء اليوم التالي ويعود بقطار 1941 من أسوان يوم 29/6/2017 فقط الساعة 21.45 يصل الإسكندرية الساعة 13.50 اليوم التالي.

بالإضافة إلى امتداد مسير قطار رقم 920( الأسكندرية /طنطا )الذي يقوم من الإسكندرية ايام 22 ،23،24/6/2017 الساعة 20.45 يمتد مسيره الى القاهرة حيث يصلها الساعة 23.50 ذات اليوم .

وأشار شوشة إلى أنه في تلك الفترة سيتم تركيب ما يزيد عن خمسين عربة اضافية ما بين عربات أولى وثانية مكيفة على قطارات أرقام 978/979 (القاهرة /أسيوط والعودة) -982/983( القاهرة/ اسوان والعودة)- قطارات 988 /89/1908( القاهرة/ اسوان/ الإسكندرية/ القاهرة)- قطارات 913/88/1903مكيف ( القاهرة/ الإسكندرية/ اسوان والعودة)-1902/989مكيف (القاهرة/ اسوان والعودة) -921/934/977 مكيف (القاهرة/الإسكندرية / الأقصر والعودة)- قطاري 996/997( القاهرة/ اسوان والعودة)- قطارات 976/935/906 مكيف ( القاهرة/ الأقصر /الإسكندرية والعودة)- قطاري2006/2007مكيف ( القاهرة/ اسوان والعودة) – قطارات 2001/2008/2009 مكيف (القاهرة/ الإسكندرية/اسوان والعودة)- قطاري 2014/2015 ( القاهرة/ اسوان والعودة)، وزيادة تركيب بعض القطارات المميزة:قطار 90 (القاهرة/ السد العالي)، قطار 992 (القاهرة/الأقصر)، قطار 832 ( القاهرة/ السد العالي) ليصبح 15 عربة لكل قطار.

وشدد شوشة على تواجد جميع قيادات الهيئة والمسئولين طوال إجازة عيد الفطر المبارك لمتابعة تشغيل القطارات وتكثيف تواجد مفتشى المبيعات وخدمة العملاء بجميع مكاتب حجز التذاكر والانتشار على الأرصفة بالتنسيق مع شرطة السكة الحديد والأمن الإدارى.