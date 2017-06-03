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تعليم سوهاج تنهي استعداداتها لـ"ماراثون" الثانوية العامة

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مصراوي Masrawy

تعليم سوهاج تنهي استعداداتها لـ"ماراثون" الثانوية العامة

11:23 ص السبت 03 يونيو 2017

امتحانات الثانوية العامة

سوهاج – عمار عبد الواحد:

قال محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، اليوم السبت، إن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال امتحانات الثانوية العامة والمقرر البدء فيها غداً الأحد.

وأشار حسام إلى أن عدد الطلاب والطالبات المقرر لهم دخول الامتحانات يبلغ 20 ألف و 826 طالباً وطالبة موزعين علي 62 لجنة علي مستوى 11 إداراة تعليمية بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج في تصريحات لـ "مصراوي" أنه جرى عقد بروتوكول بين مديرية التربية والتعليم وكلاً من مديرية الأمن والمستشار العسكري للمحافظة لتأمين أعمال الامتحانات، ومديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية لكل لجنة ومديرية للخبز الخاص باحتياجات الملاحظين المنتدبين من خارج المحافظة وقطاع الكهرباء لضمان عدم انقطاع التيار عن اللجان أثناء سير الامتحانات.

وأوضح " حسام" أنه جرى تشكيل لجنة لإدارة الأزمات برئاسة الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ الإقليم وغرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفورى مع أى طارئ.

وأشار محمد حسام إلى أنه جرى تجهيز الاستراحات الخاصة بإقامة المدرسين المنتدبين لأعمال الامتحانات من خارج المحافظة بجميع الإدارات التعليمية.

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