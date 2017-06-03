حريق هائل في مزرعة دواجن بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب بمزرعة دواجن بقرية "الجعفرية" التابعة لمركز أبو حماد.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية "الجعفرية" بأبو حماد.

بالانتقال للقوات تبين لها نشوب الحريق بمزرعة دواجن على مساحة 250 متر، مكونة من طابق واحد مبنية بالدبش الأبيض ومعروشة بالخشب، وامتداد النيران لـ 5 حجرات منافع، مما أسفر عن نفوق حوالي 2000 كتكوت عمر 25 يوم، واحتراق كمية من علف الماشية، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وموتور رش، وسقف المزرعة والحجرات، دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك المزرعة، رجح أن يكون الحريق بسبب ماس كهربائي، ولم يتهم أحد بالتسبب فيه أو يشتبه في حدوثه جنائيًا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4877 إداري أبو حماد لسنة 2017.