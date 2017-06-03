3 أطباق يُنصح بعد تناولها في المطاعم
3 أطباق يُنصح بعد تناولها في المطاعم
11:04 ص السبت 03 يونيو 2017
أطباق يُنصح بعد تناولها في المطاعم
كتب- علي أحمد:
حذر طاهٍ بريطاني شهير من تناول أطباق معينة في المطاعم، لافتاً إلى أن هذه الأطباق لا يفضل تناول في المطاعم لأسباب صحية.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تصريحات لـ "الشيف" البريطاني الشهير رامسي والذي حدد 3 أطباق لا يجب تناولها في المطاعم مرجعا ذلك لأسباب تتعلق بالصحة، نستعرضها فيما يلي:
- الطبق المميز
يرى الشيف رامسي أن الأطباق المميزة لا تتمتع بأي شيء، بل غالباً ما تمنح المطاعم هذه التسمية على أطباق وضعت فيها خلطة من كل شيء غير مرغوب به في المطبخ.
- طبق الشيف
يقول رامسي إن هذه الأطباق لا تتميز عن غيرها بشيء لافتاً إلى أن الشيف يعد الوجبة بطريقة تقليدية ولكنه يضيف إليها شيئاً أو مكوناً غريباً لا يتماشى عادة مع هذا النوع من الأطباق.
- سوشي السلمون:
ينصح الشيف رامسي بتجنب طلب هذا الطبق في المطاعم، خاصة إذا كان هذا السوشي محضّراً من أسماك السلمون الطازجة، حيث أن قطع السلمون الطازجة تعتبر مهيأة بشكل كبير للاحتواء على الكثير من الطفيليات على الرغم من أن عمليات التجميد المستخدمة لحفظ هذا النوع من الأسماك تقضي على نسبة كبيرة من البكتيريا.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور- 7 علامات مضحكة وضعت على أبواب الحمامات
-
في أمريكا.. كنتاكي تتوقف عن استخدام هذا النوع من الدجاج
-
للكسلانين ..أشهر طلبات "الدليفري" بخلاف "الأكل"
-
دراسة: هذا ما تأكله الفتيات عند رؤية شاب وسيم
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
توقفت عن تناول هذه الأطعمة منذ 28 عاماً.. سيصدمك عمرها الحقيقيهو وهي
-
والد "طفل بامبرز المطرية" يروي تفاصيل الاعتداء على ابنه - (فيديو)أخبار
-
في اشتباك 3 عائلات.. اقتحام مسجد وإصابة مصلين وإشعال النيران في مركبأخبار
-
بالفيديو- كيف واجه "شاروخان" رعب سحلية رامز تحت الأرض؟فنون
-
سقوط عصابة "الأختين" لسرقة ركاب المترو.. "إحداهما تصدم والأخرى تسرق"أخبار
-
مخرج "خلصانة بشياكة" يكشف غضبه من تشويه مسلسه على قناة DMCفنون