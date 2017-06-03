إنفوجراف| في أسبوع.. 870 مُدرجًا رسميًا على قائمة الإرهابيين

مصراوي Masrawy

إعداد – محمود السعيد:

على مدار الأسبوع الماضي، نشرت الجريدة الرسمية القرارات الصادرة من محاكم الجنايات بإدراج عددا كبيرا من المتهمين على قائمة الإرهابيين، مستندة لاتهامهم بقضايا إرهابية.

870 متهمًا تم إدراجهم رسميًا على قوائم الإرهابيين في قضايا، أبرزها "غرفة عمليات رابعة" و"ميكروباص حلوان" و"ولاية سيناء" وأبرز المُدرجين محمد بديع، مرشد الإخوان قيادات الجماعة.

1 يونيو: 462 إرهابي

قررت محكمة جنايات القاهرة، إعادة إدراج محمد صلاح أبو العلا محمود، ومحمد سيد عبد العاطي أحمد على قائمة الإرهابيين في القضية رقم 451 لسنة 2014 حصـــر أمـــن دولـــة عليــــا، والمعروفة بـ"كتائب حلوان".

وتم إدراج 299 متهما على قائمة الإرهابيين في القضية رقم 502 لسنة 2015 جنـايـات حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بـ"ولاية سيناء".

وأدرجت المحكمة 161 متهما على قائمة الإرهابيين في القضية رقم 672 لسنة 2015 جنـايـات حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بـ"جماعة أنصار بيت المقدس".

31 مايو: 198 إرهابي

قررت محكمة جنايات القاهرة، إدراج 20 متهما على قائمة الإرهابيين في القضية رقم 239 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ"داعش مطروح" والتي ضمت إسلام يكن ومحمود غندور.

وتم إدراج 154 متهما على قائمة الإرهابيين في القضية رقم 351 لسنة 2015، والمعروفة بـ"لجان العمليات النوعية.

وأدرجت المحكمة 24 متهما على قائمة الإرهابيين في القضية رقم 513 لسنة 2016، والمعروفة بـ"ميكروباص حلوان".

29 مايو: 61 إرهابي

قررت محكمة جنايات القاهرة، إدراج 26 متهما على قائمة الإرهابيين في القضية رقم 45 لسنة 2016، حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"الهجوم على فندق الأهرامات".

وتم إدراج 21 متهما في القضية رقم 132 لسنة 2015، حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية" وتضم عبد الله شحاتة، مستشار وزير المالية في عهد "مرسي".

وأدرجت المحكمة 14 متهما على قائمة الإرهابيين في القضية رقم 6 لسنة 2016، والمعروفة بـ"اللجان النوعية ببني سويف".

28 مايو: 98 إرهابي

قررت محكمة جنايات القاهرة، إدراج 24 متهما على قائمة الإرهابيين في القضية رقم القضية رقم 16850 لسنة 2014، والمعروفة بـ"خلية الردع بالمنصورة".

وتم إدراج 48 متهما على قائمة الإرهابيين في القضية رقم 7184 لسنة 2015 جنايات عين شمس، والمعروفة بـ"مقتل ميادة أشرف".

وأدرجت المحكمة كذلك 26 متهما على قائمة الإرهابيين في القضية رقم 5192 لسنة 2015 جنايات الدقي، والمعروفة بـ"تشكيل لجان نوعية" لجماعة الإخوان.

27 مايو: 51 إرهابي

قررت محكمة جنايات القاهرة، إدراج 51 متهما في القضية 2210 لسنة 2014، جنايات العجوزة، والمعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة" وأبرزهم مرشد الإخوان محمد بديع.

ويترتب نشر قرارات الإدراج في الجريدة الرسمية عدة آثار تطبق على المتهمين وفقا للمادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية وهي

* الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

* سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد. * فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

* تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.

وأتاح قانون الكيانات الإرهابية في مادته رقم 6 الطعن على قرار الإدراج خلال 60 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.



