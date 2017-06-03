حركة المرور.. سيولة مرورية بالقاهرة والجيزة وكثافات متحركة ببعض الطرق

كتب - مصراوي:

شهدت محاور وميادين القاهرة الكوبري والجيزة، صباح اليوم السبت، سيولة مرورية وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات ورصد أي معوقات مرورية، اثناء فترة الذروة الصباحية بالشوارع والميادين الرئيسية لملاحظة حركة السيارات وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين.

كما ظهرت كثافات مرورية متحركة أعلى كوبري أكتوبر للطريق المتجه من القاهرة للجيزة؛ وأمام الطريق القادم من مدينة نصر اتجاه رمسيس، وانتظمت حركة السيارات أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين، وظهرت بعض الكثافات المرورية بميادين التحرير، وروكسي، ورمسيس، وعبد المنعم رياض، ومناطق وسط البلد، وسط الانتشار المروري.

وشهد محيط أعمال محور أحمد عرابي فى منطقة المهندسين كثافات مرورية متحركة بسبب أعمال نقل مرافق مترو الأنفاق على الرغم من وجود تحويلات مرورية بالمنطقة وسط تواجد أمنى لرجال المرور.

وظهرت كثافات مرورية متوسطة متحركة أعلى محور 26 يوليو للمتجه من أكتوبر إلى مناطق الجيزة، وانتظمت حركة السيارات في ميدان رابعة وطريق الأوتوستراد، ومناطق غلق الإشارات بالميادين الرئيسية في العاصمة، بينما انتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشارعي الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائري للمتجه إلى الصعيد والوراق والمريوطية وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق.

وعززت إدارات المرور، اليوم السبت، بالشوارع و الميادين مع انتشار الخدمات المرورية بتواجدها أعلى المحاور للعمل على إزالة أية أعطال أو حوادث مرورية قد تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصودنها بناءً على توجيهات وزير الداخلية.

وانتشر رجال المرور، بربوع بالمحافظتين، لشن حملات مرورية مكبرة واستكمال حالات الانضباط المروري لرصد كافة المخالفات المرورية بشتى أنواعها وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور