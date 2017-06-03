دورى الأبطال.. تاريخ حافل من النهائيات المكررة

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يخوض الثنائى يوفنتوس حامل اللقب مرتين، وريال مدريد الفائز بالمسابقة العريقة 11 مرة، نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا، فى العاصمة الويلزية كارديف مساء اليوم السبت، بملعب ميلينيوم، بقيادة الحكم الدولى الألمانى فيليكس بريش.

ويملك ريال مدريد الرقم القياسى كونه الفريق الأكثر تتويجا بلقب دورى الأبطال فى 11 نسخة سابقة، بينما يملك يوفنتوس الرقم القياسى كونه الأكثر خسارة للمباراة النهائية فى 6 مناسبات سابقة، لذا ليس من الغريب للفريقين اللذين وصلا إلى المباراة النهائية كثيرا أن يكونا قد تواجها من قبل فى عام 1998، وتحديدا فى العاصمة الهولندية أمستردام.

ونجح ريال مدريد فى الفوز بتلك المواجهة بهدف نظيف، من توقيع بريدراج مياتوفيتش، الذى أنهى غياب ريال مدريد عن الظفر بلقب أعرق المسابقات الأوروبية لمدة 32 عاما، لتشهد مدينة كارديف هذا العام تكرارا لنهائى أمستردام 1998 من جديد.

وللمرة الثامنة فى تاريخ دورى أبطال أوروبا تتكرر المباراة النهائية، حيث لم يتواجه من قبل فريقان فى 3 نهائيات، وتفاوتت نتائج النهائيات المكررة ما بين لغة الانتقام وتأكيد السطوة، حيث تغلب ريال مدريد على استاد ريمس الفرنسى بنتيجة 4-3 فى موسم 1955- 1956، قبل أن يكرر الفوز من جديد فى نهائى موسم 1958-1959 بثنائية نظيفة.

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كما تغلب ميلان على بنفيكا فى نهائى موسم 1962- 1963 بنتيجة 2-1، قبل أن يكرر الفوز من جديد على الفريق البرتغالى بهدف نظيف فى نهائى 1989- 1990، وتغلب برشلونة على مانشستر يونايتد فى نهائى موسم 2008- 2008 بثنائية نظيفة، وكرر الفوز عليه فى نهائى 2010-2011 بنتيجة 3-1، وأخيرا أكد ريال مدريد سطوته على أتليتيكو بالتغلب عليه فى نهائى 2013- 2014 بنتيجة 4-1 بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية، والتغلب عليه فى نهائى الموسم بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبى.

أما عن لغة الانتقام، فبدأها أياكس الذى خسر من ميلان فى نهائى 1968- 1969 بنتيجة 4-1 قبل أن ينتقم فى نهائى 1994- 1995 بهدف نظيف، كما تغلب الفريق الهولندى على يوفنتوس فى نهائى 1972- 1973 بهدف نظيف، ومن ثم خسر أمام السيدة العجوز فى نهائى 1995- 1996 بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابى 1-1.

وخسر ميلان من ليفربول فى نهائى 2004- 2005 بركلات الترجيح، فى المباراة الشهيرة التى شهدت إنهاء الفريق الإيطالى متقدما فى الشوط الأول بثلاثية نظيفة، يعوض تلك الخسارة بالتغلب على الريدز فى نهائى 2006- 2007 بنتيجة 2-1.