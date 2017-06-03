ريال مدريد يبحث عن التغلب على لعنة دورى الأبطال

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يرغب ريال مدريد فى أن يصبح أول فريق يتمكن من الدفاع عن لقبه فى عصر دورى أبطال أوروبا الجديد منذ 1992- 1993، وفك اللعنة التى فشل جميع الفرق فى فكها، وذلك خلال مواجهته ليوفنتوس الإيطالي، فى العاصمة الويلزية كارديف مساء اليوم السبت، بملعب ميلينيوم، بقيادة الحكم الدولى الألمانى فيليكس بريش.

ونجحت 4 فرق فى تاريخ دورى الأبطال فى التتويج باللقب، ومن ثم الوصول إلى المباراة النهائية فى الموسم التالى، بداية من ميلان الذى تغلب على برشلونة برباعية نظيفة فى موسم 1993- 1994، قبل أن يخسر من أياكس فى الموسم التالى بهدف نظيف.

ومن جانبه خسر أياكس الموسم التالى من يوفنتوس بركلات الترجيح ليأتى الدور على السيدة العجوز التى خسرت الموسم التالى من بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-1.

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وأخيرا نجح مانشستر يونايتد فى الفوز باللقب على حساب تشيلى فى موسم 2007- 2008 بالتغلب على تشيلسى بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى 1-1، ومن ثم خسر نهائى الموسم التالى من برشلونة بثنائية نظيفة.

وبشكل عام وصلت الفرق الحاملة اللقب للمباراة النهائية فى الموسم التالى 4 مرات، وودعت من نصف النهائى 7 مرات، وخرجت من ربع النهائى 6 مرات، ومن دور الـ16 5 مرات، ومن دور المجموعات مرة واحدة وذلك فى العصر الحديث لدورى الأبطال.

أما بالمسمى القديم للبطولة التى كانت تعرف باسم بطولة أوروبا للأندية البطلة فنجح ريال مدريد فى التتويج بأول 5 ألقاب فى المسابقة، ونجحت أندية بنفكيا وإنتر وليفربول ونوتنجهام فورست وميلان فى الدفاع عن لقبها، بينما نجح ناديا أياكس وبايرن ميونيخ فى الدفاع عن لقبهما مرتين فى السابق.