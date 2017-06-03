يوفنتوس يختار خليفة «بوفون»

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وضعت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، البولندي فويتشيك تشيزني، حارس مرمى فريق روما المعار من أرسنال الإنجليزي، تحت انظارها للتعاقد معه في موسم الانتقالات الحالي، لخلافة العملاق الإيطالي جانلويجي بوفون.

وكان "بوفون" صاحب الـ39 عاما، قد قال من قبل انه سوف يعلق قفازاته مع نهاية عام 2018، لذلك قررت إدارة النادي البحث عن بديل جديد لعرين يوفنتوس.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم السبت، ان السيده العجوز ترغب في ضم فويتشيك تشيزني، ليكون خليفة العملاق جانلويجي بوفون.

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وتابعت الصحيفة، أن الحارس البولندي صاحب الـ27 عامًا، تلقى عرضين من قبل ناديي إنتر ميلان وإي سي ميلان الإيطاليين، الإ انه من الواضح أن يوفنتوس سوف تفوز بالسباق، بعد أن نشر اللاعب فيديو قبل يوم يتحدق فيه عن دعمه لفريق يوفنتوس في نهائي دوري أيطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.