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«جيجز»: لن نتراجع عن ضم «جريزمان»

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«جيجز»: لن نتراجع عن ضم «جريزمان» «جيجز»: لن نتراجع عن ضم «جريزمان»

التحرير

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أكد الويلزي ريان جيجز، أسطورة نادي مانشستر يونايتد السابق، أن فريقه لن يتراجع عن ضم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقدم الفرنسي مستوى جيد مع الروخي بلانكوس، إذ تمكن من تسجيل 83 هدفًا في 160 مباراة، من بينها 26 هدفًا هذا الموسم في جميع البطولات.  

وكان مانشستر يونايتد قد حاول ضم المهاجم الفرنسي براتب يصل إلى 14 مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى الموافقة على دفع 100 مليون يورو، للتعاقد معه في سوق الانتقالات المقبلة، إلا أنّ تأكيد المحكمة الرياضية حرمان الفريق الإسباني من التعاقدات.

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وأوضح جيجز في تصريحات نقلتها مجلة "فور فور تو" البريطانية، اليوم السبت: "لا أعتقد أن مانشستر يونايتد سيتخلى عن ضم جريزمان بهذه السهولة، لأن الفريق بحاجة إلى هداف، ولاعب يستغل أقل الفرص السانحة له لكي يستمر في تحقيق البطولات، فمنذ قدومي للشياطين الحمر حتى اعتزالي، كنا دائمًا نمتلك مهاجمًا قناصًا".

وأضاف جيجز : "مانشستر سيفتقد كثيرًا لخدمات زلاتان إبراهيموفيتش التهديفية، على الأقل مع بداية الموسم، ولذلك لابد من ضم مهاجم من عيار ثقيل ويمتلك عقلية الفوز، ورغم وجود أسماء كثيرة مطروحة في وسائل الإعلام، ولكن جريزمان هو الأفضل".

وتابع نجم مانشستر يونايتد السابق: "بالطبع نريد تدعيم العديد من المراكز في الوسط والدفاع وحتى على مستوى الأجنحة، ولكن التعاقد مع مهاجم هو الأولوية القصوى الآن".

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التحرير

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