تأجيل محاكمة 20 متهمًا في قضية "داعش ليبيا" لـ 20 يونيو
تأجيل محاكمة 20 متهمًا في قضية "داعش ليبيا" لـ 20 يونيو
11:02 ص السبت 03 يونيو 2017
كتب- أحمد أبو النجا:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، تأجيل نظر جلسات محاكمة 20 متهمًا، على خلفية اتهامهم بالانضمام لخلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع تنظيم داعش بدولة ليبيا، وارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنًا مصريًا قبطيًا من العاملين في ليبيا، لجلسة 20 يونيو.
وجاء قرار التأجيل لسماع مرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي، ووليد رشاد.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، وحيازة أسلحة وذخيرة.
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