مقتل ربة منزل بطلق ناري طائش بالبحيرة
مقتل ربة منزل بطلق ناري طائش بالبحيرة
11:00 ص السبت 03 يونيو 2017
مقتل ربة منزل بطلق ناري طائش بالبحيرة
البحيرة – أحمد نصرة:
لقيت ربة منزل شابة مصرعها، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إثر إصابتها بطلق نارى طائش وقت وجود حملة لتنفيذ الأحكام، بقرية قوبانية البرنوجي، مركز دمنهور بالبحيرة.
تلقي اللواء علاء الدين شوقي، مدير أمن البحيرة إخطار بالواقعة، لينتقل اللواء عبد العزيز خضر حكمدار المديرية والعميد حازم حسن رئيس مباحث المديرية، إلى محل الواقعة.
أثناء شن حملة برئاسة الملازم أول "أ.ع" تنفيذ أحكام بالقرية المذكورة لضبط عدد من المتهمين المطلوبين الصادر ضدهم أحكام قضائية، معاون مباحث مركز دمنهور، اعترض الأهالي القوة ما دفع الضابط إلى إطلاق النيران في الهواء لتفريقهم.
ونتج عن الاقتحام وتبادل إطلاق النار وفاة " نجلاء. س.غ" 35 عاما - ربة منزل، إثر إصابتها بعيار طائش، جرى نقلها الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام وأخطرت النيابة للتحقيق.
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