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هذه غرامة اقتناء الحيوانات المفترسة في الإمارات

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مصراوي Masrawy

هذه غرامة اقتناء الحيوانات المفترسة في الإمارات

10:37 ص السبت 03 يونيو 2017

هذه غرامة اقتناء الحيوانات المفترسة في الإمارات

هذه غرامة اقتناء الحيوانات المفترسة في الإمارات

كتب - هشام عواض:

صادرت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية، 14 حيوانًا مفترسًا ومهددًا بالانقراض، خلال جولات تفتيشية نفذتها الهيئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيسة الهيئة، إن شُنت حملات عدة على مزارع وبيوت في مختلف مناطق الإمارة، وأسفرت عن ضبط 14 حيواناً مفترساً وثعابين، مشيرة إلى أنه تم حجز الحيوانات المضبوطة في أماكن خاصة ومهيئة لرعايتها، بحسب ما ذكرته صحيفة "الإمارات اليوم".

وأضافت "السويدي"، أن قرار حظر ومصادرة الحيوانات المفترسة والخطرة لإمارة الشارقة يفرض غرامة قيمتها 100 ألف درهم على كل من يؤوي حيوانات مفترسة من شأنها الإضرار بالناس، بينما يأمن من الغرامة كل من يبدأ بتسليم الحيوانات الخطرة التي يربيها بشكل طوعي.

وأكدت "السويدي"، أنه في إطار بذل الهيئة كل جهودها لمكافحة الصيد الجائر، سواء للطيور البرية أو البحرية المهاجرة، بالإضافة إلى حظر استخدام الأجهزة والمعدات المضللة للطيور وخداعها بغرض صيدها، فإن الفرق المختصة في الهيئة صادرت، 252 جهاز صيد الكروان، خلال الحملات المستمرة.

ولفتت إلى أن الهيئة تحظر استخدام الأجهزة الخاصة بصيد طائر الكروان المهدد بالانقراض، وذلك لحماية الحياة البرية من الصيد الجائر والمحافظة على البيئة والتنوع البيئي والحيوي، مشيرة إلى أن جهاز صيد الكروان يعتبر من الأجهزة المحظورة في الدولة عمومًا.

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