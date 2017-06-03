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استشهاد معاون مباحث قسم المنتزه بالإسكندرية في مطاردة مسجلين

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مصراوي Masrawy

استشهاد معاون مباحث قسم المنتزه بالإسكندرية في مطاردة مسجلين

10:52 ص السبت 03 يونيو 2017

استشهاد معاون مباحث قسم المنتزه بالإسكندرية في مطاردة مسجلين

النقيب محمود سامي عبد الرحمن

الإسكندرية- محمد عامر:

استشهد النقيب محمود سامي عبد الرحمن، معاون مباحث قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، صباح اليوم السبت، وأصيب آثنين آخرين بينهما فرد شرطة أثناء مطاردة مسجلين خطر بمنطقة العصافرة شرقى المدينة.

وأوضح مصدر أمنى بمديرية أمن الإسكندرية، أن مسجل خطر أطلق الأعيرة نارية على قوات قسم شرطة المنتزه أول خلال مطاردته وفض مشاجرة ما أدى لاستشهاد معاون القسم وإصابة آثنين آخرين، وجارى ضبط المتهمين فى الواقعة.

ومن جانبه، قال العميد ناجى أنس، مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية، إن جثمان الشهيد النقيب محمود سامى سوف يشيع فى جنازة عسكرية، عصر اليوم، من مسجد الجمعية بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة.

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