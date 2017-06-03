فعاليات اليوم.. أراجوز وخيال ظل وفرقة العريش للفنون الشعبية فى شارع المعز

كتبت- نسمة فرج:

تنظم وزارة الثقافة المصرية، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، اليوم السبت؛، حيث يقيم صندوق التنمية الثقافية، حفلًا لاوركسترا بيت العود بقصر الأمير طاز، وعرض الأراجوز وخيال الظل ببيت السيحمى، إلى جانب استمرار معرض فنون بلدنا للفنون التراثية لمختلف المحافظات بقصر الامير طاز، وعرض مسرحية سلم نفسك وغنا مصر بمركز الابداع ، وتبدأ جميع العروض الساعة 9:30 مساءًا.

كما ينظم قطاع الفنون التشكيلية، ورشة "فن الكولاج" تحت إشراف دكتور سمير الباجورى بمتحف المنصورة القومى الساعة 12 ظهرًا.

وتقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، عروض فنية بشارع المعز بالمسرح الرئيسى، وبمسرح الشاعر ومنها فرقة قصور الثقافة لأغانى الاطفال، والعريش للفنون الشعبية، ماريونت، بالإضافة لاقامة العديد من الورش ومنها ورشة الحنة، وورشة رسم على الزجاج في الساعة 9:30 مساءًا، إلى جانب ندوة "شهادات حول تجاربهم المتميزة ومسيرة حياتهم"، واحتفالية تكريم الشاعر والمناضل الراحل كابتن غزالى، و إقامة الليلة الشعرية الغنائية الرابعة وذلك بوكلة بازرعة.

وتنظم دار الأوبرا المصرية، حفل لاوركسترا القاهرة السيمفونى بالمسرح الكبير في الساعة 9.30 مساءًا.

كما يقيم قطاع الإنتاج الثقافى، ندوة ثقافية بعنوان "فضل الصيام فى تهذيب الأخلاق"، بمكتبة القاهرة الكبرى الساعة 12 ظهرًا.

وضمن فعاليات ليالى رمضان بالحديقة الثقافية للأطفال في السيدة زينب تحت شعار "اهلا رمضان" ، تقام ورش فنون تشكيلية وورش حكى بحديقة الفنون التشكيلية، و عروض فنية كعرض مسرحية "عشق النت" بالمسرح الصغير، وذلك من الساعة 8 مساءًا حتى 12، أما في المسرح الكبير يعرض مسرحية "مصر البيت الكبير"، وعروض فنية كحفل لفرقة أنغام الشباب وكورال أطفال في الساعة 9 مساءًا.

وتقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، تقييم "موكب نور الخليلى" والذى يتضمن درس دينى عن صلة العبد بربه، وابتهالات دينية ومناجاة بقاعة على مبارك في الساعة 8:30 مساءًا.