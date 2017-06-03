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البنك الأوربي يشيد بخطوات الإصلاح الاقتصادى والإداري في لقاءه بوزيرة التخطيط

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مصراوي Masrawy

البنك الأوربي يشيد بخطوات الإصلاح الاقتصادى والإداري في لقاءه بوزيرة التخطيط

10:38 ص السبت 03 يونيو 2017

البنك الأوربي يشيد بخطوات الإصلاح الاقتصادى والإداري في لقاءه بوزيرة التخطيط

كتب- محمد غايات:

بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والاصلاح الاداري، مع سيرجى جورييف كبير الاقتصاديين بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وجانيت هيكمان المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، الخطوات التي تطبقها الوزارة لتنفيذ الخطة التنموية للدولة، بالإضافة لخطة إصلاح الجهاز الإدارى لتبسيط الاجراءات الإدارية للمواطنين.

وقالت الوزيرة إن النتائج الإيجابية للاصلاح الاقتصادي بدأت تظهر في مؤشرات الربع الثالث. 

وأشارت وزيرة التخطيط، خلال اللقاء، إلى قرار رئيس الوزراء بتكوين اللجنة العليا للإصلاح الإدارى والتي تضم عددا من الوزراء المعنيين بإجراء الإصلاحات الأساسية في الجهاز الإدارى للدولة وتفعيل برنامج ورؤية من خلال وضع الآليات والبرامج التي تكفل تطوير الخدمات الحكومية العامة وإعداد الكوادر الإدارية المؤهلة، خاصة بعد اقرار الحكومة للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

كما أوضحت السعيد، الخطوات الايجابية التي حققتها الوزارة في مجال مشروعات تحسين الحصول على الخدمات العامة وترشيد القرار، والتي تشمل ميكنة عدد من الأجهزة الحكومية وسجلات المواليد والوفيات.

وأشاد مسئولا البنك بخطوات الإصلاح الاقتصادى التي أجرتها خلال الفترة الأخيرة، كما عبرا عن استعداد البنك للتعاون مع الحكومة في تنفيذ المشروعات والخطط الاقتصادية خلال الفترة القادمة، حيث ساهم البنك في تمويل مشروعات عامة وخاصة تقدر بحوالي 2.6 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة.

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