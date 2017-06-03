رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع 11 محافظا لمتابعة ملف "تعديات الأراضي"

كتب- محمد غايات:

بدأ منذ قليل اجتماع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مع عددا من المحافظين، وهم: الاسكندرية ومطروح وجنوب وشمال سيناء والبحر الاحمر وقنا وأسيوط وسوهاج، والأقصر والوادى الجديد وأسوان، وبحضور الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، وذلك استمراراً لمتابعة ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع ما تم تحقيقه من إزالة كافة التعديات على أراضي الدولة، إضافة إلى سرعة البت في كافة الحالات التي طلبت تقنين أوضاعها حتى يتسنى التعامل معها سواء بالموافقة على التقنين أو الرفض والإزالة إذا ما كان طلب التقنين غير جدى.

كما يناقش الاجتماع سرعة الاستفادة من الأراضي التي يتم استرجاعها، وذلك لضمان عدم تعرضها للتعدى مرة أخرى، ووجه رئيس الوزراء، بتوحيد أسلوب عرض البيانات المقدمة من مختلف المحافظات بحيث يمكن دمجها فى قاعدة بيانات موحدة تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية، والاستفادة منها فى متابعة هذا الملف.

وكان رئيس الوزراء قد التقى بكامل هيئة المحافظين لتناول ملف التعديات على أراضي الدولة، ثم بدأ سلسلة لقاءات أخرى في شكل مجموعات لمناقشة الملف بشكل أكثر تفصيلاً، والتعرف على ماتم إنجازه من الناحية العملية.