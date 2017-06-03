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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

التحرير

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توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى- العظمى

القاهرة 21 34

الإسكندرية 22 29

مطروح 19 27

بورسعيد 21 28

دمياط 21 28

بلطيم 21 30

الإسماعيلية 18 35

السويس 18 35

العريش 18 31

نخل 12 33

طابا 16 33

الطور 23 33

مرسى علم 25 34

الغردقة 24 34

شرم الشيخ 26 35

رفح 17 30

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كاترين 14 29

سيوة 20 35

المنيا 20 34

الفيوم 20 34

رأس سدر 22 33

أبوسمبل 25 37

وسط الدلتا 21 34

أسيوط 20 35

سوهاج 20 36

الأقصر 22 38

أسوان 24 39

شلاتين 23 36

حلايب 24 34

الوادي الجديد 22 36

قنا 23 37

نويبع 24 33

السلوم 18 30

 

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