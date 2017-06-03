روسيا تبحث قرضًا لتركيا لشراء منظومة اس -400 الصاروخية
روسيا تبحث قرضًا لتركيا لشراء منظومة اس -400 الصاروخية
10:35 ص السبت 03 يونيو 2017
روسيا تبحث قرضًا لتركيا لشراء منظومة اس -400 الصار
بطرسبرج- (د ب ا):
ذكر سيرجى تشيميزوف،الرئيس التنفيذى لشركة روستيك اليوم السبت ، أن بلاده وتركيا اتفقتا على كافة الجوانب الفنية للصفقة الخاصة بتوريد منظومة اس -400 الصاروخية.
وقال تشيميزوف للصحفيين، على هامش منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادى الدولى، "إنه فيما يتعلق بمنظومة اس - 400، فإن المناقشات جارية، وتم الاتفاق بالفعل على كافة القضايا الفنية، وأن المناقشات الحالية تتعلق بالقضايا المالية، وأن الجانب التركى يسعى للحصول على قرض"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد مؤخرا نية بلاده تزويد أنقرة بمنظومة صاروخية متطورة من طراز اس - 400.
كان وزير الخارجية التركى مولود جاويش اوغلو قد صرح في الثامن والعشرين من شهر ابريل أن موسكو وانقرة توصلتا إلى اتفاق حول شراء منظومات الدفاع الجوى من طراز اس - 400 وأن المفاوضات تدور حول الانتاج المشترك والاسعار .
يشار إلى منظومة اس - 400 قادرة على اعتراض جميع أنواع الأسلحة الجوية الحديثة، بما في ذلك الطائرات الحربية من الجيل الخامس، فضلا عن الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز على مسافة أقصاها 250 ميلا تقريبا.
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