إخلاء مهرجان موسيقي في المانيا بسبب "تهديد إرهابي"

(أ ف ب):

تم إخلاء مهرجان لموسيقى الروك يجتذب عشرات آلاف الأشخاص في حلبة سباق السيارات في مدينة نوربورجرينج في غرب المانيا، مساء الجمعة، بسبب "تهديد إرهابي"، وفق ما أفادت الشرطة والمنظمون.

وقالت الشرطة في بيان نشر في اليوم الأول من المهرجان المقرر حتى الأحد، أنها تملك "عناصر ملموسة لا يمكن في ضوئها استبعاد تهديد إرهابي".

وأضافت "بما أن الأمن أولوية وينبغي تجنب تعريض المشاركين في المهرجان لأي خطر، اتخذ قرار بتعليق المهرجان اليوم"، من دون أن توضح طبيعة التهديد والمعلومات التي في حوزتها.

ودعا المنظمون الزوار في بيان منفصل إلى التوجه "بهدوء وضمن النظام الى المخارج ومناطق التخييم بما ينسجم مع تعليمات الشرطة".

واملوا باستئناف المهرجان السبت.

وأوضحت الشرطة أنها عززت أصلًا التدابير الامنية بعد اعتداء 22 مايو في مانشستر والذي استهدف حفلا موسيقيا للمغنية الأمريكية اريانا جراندي، مع نشر "1200" عنصر اضافي قرب حلبة نوربورجرينج التي تستضيف المهرجان.