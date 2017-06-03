أصيب «نجله» بالعمى و«المصير» سبب نجاحه.. محطات في حياة «أحمد فؤاد سليم»

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الفنان أحمد فؤاد سليم أثبت نفسه وذاعت شهرته بالعديد من الأدوار الفنية المختلفة التي تخلو من أي مشاهد خارجة، حتى عُرف عنه أنه ممثل الأدوار المحترمة، ويستعرض موقع "التحرير- لايف" أبرز المعلومات والمحطات في مشواره الفني وحياته الخاصة.

1-ولد في 2 يونيو عام 1957.

2- تنتمي أصوله لمحافظة الشرقية، ومولده بالقاهرة.

3- تخرج فؤاد سليم من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1978.

4-شارك في مسرحيات عدة، منها: "الصعايدة وصلوا" عام 1989، و"عرابي زعيم الفلاحين"، و"السبنسة"، و"سفر حي"، و"قصة الموت"، و"الآخر"، وأحدث المسرحيات التي شارك في بطولتها "أهلاُ رمضان" مع الفنان محمد رمضان.

5-جسّد دور الشيخ "رياض" في فيلم "المصير" الذي أخرجه الراحل يوسف شاهين، والذي كان بداية التعرّف الحقيقي له على المشاهدين، وحقّق نجاحًا فنيًا كبيرًا من خلاله.

6- من أبرز الأعمال الدرامية التي شارك فيها "سليم": "العزبة"، و"الهروب إلى السجن"، و"قاسم أمين"، و"السبع وصايا"، و"أحلامنا حلوة"، و"حرب الجواسيس"، و"عايزة أتجوز"، و"المواطن إكس"، و"حواري بوخاريست"، و"ابن حلال"، و"ساحرة الجنوب"، و"مأمون وشركاه" و"أستاذ ورئيس قسم" مع الزعيم عادل إمام.

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7- جمعه بالفنان يحيى الفخراني عدة أعمال أبرزها: مسلسل "الليل وآخره" و"الخواجة عبد القادر" و"يتربى في عزو".

8- مشاركته بالسينما تعتبر ضئيلة مقارنة بالتليفزيون، حيث شارك في القليل من الأفلام، من بينها "الحدق يفهم"، و"المهاجر"، و"أبو علي"، و"واحد من الناس"، و"هي فوضى"، و"آسف على الإزعاج"، وغيره.

9- يشارك "فؤاد سليم" في الموسم الرمضاني الجاري بمسلسل "الحرباية" مع الفنانة هيفاء وهبي، و"أرض جو" بطولة النجمة غادة عبد الرازق.

10- أصيب نجله بمرض السكري، إلى جانب معاناته من تجمعات دموية في عينيه أجبرته على إجراء عملية جراحية، ثم أصيب بنزيف وبسبب إهمال طبيب الجراحة الذي لم يساعده على وقف النزيف، أصيب بالعمى.