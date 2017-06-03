السيسي يترأس اليوم الاجتماع الأول للمجلس القومي للمدفوعات

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يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاجتماع الأول للمجلس القومي للمدفوعات، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

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ويختص المجلس بخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والطرق الإلكترونية في الدفع، بدلًا عنه وكذلك تطوير نظم الدفع القومية، وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها لخلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية، والعمل على تحقيق الشمول المالي، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي، وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية، وكذلك حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.