السيسي يبحث تعزيز العلاقات مع وزير خارجية السودان بقصر الاتحادية

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يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إبراهيم غندور، وزير خارجية السودان، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

ومن المقرر أن يشهد اللقاء تعزيز سبل العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والقطاعات في إطار المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، وبحث اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.

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فضلا عن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي خاصة الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق وجنوب السودان، وتبادل وجهات النظر بين الجانبين بشأن تلك الموضوعات وتعزيز التشاور والتنسيق في المرحلة المقبلة على الصعيدين الثنائي والإقليمي.