وزير الدفاع الأمريكي: بيونج يانج تُشكل تهديدًا للجميع

سنغافورة- (أ ش أ):

اعتبر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أن كوريا الشمالية وبرنامج أسلحتها النووية يشكلان "تهديدًا لنا جميعا"، داعيا المجتمع الدولي إلى عمل مشترك حول هذه القضية.

وقال ماتيس- وفقا لراديو (سوا) الأمريكي اليوم السبت - "يتحتم على كل منا أن يقوم بما عليه لإتمام التزاماتنا والعمل معا لدعم هدفنا المشترك بجعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية"، مؤكدا أن أفعال النظام (الكوري الشمالي) غير قانونية بشكل واضح بموجب القانون الدولي.

وأضاف ماتيس- في خطاب خلال حضوره القمة الدفاعية في شانغرى-لا في سنغافورة - أن هناك إجماعًا دوليًا قويًا على أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر .. مشيرا إلى أن سياسة الصين المعلنة حول شبه جزيرة كورية خالية من السلاح النووي هي أيضا سياستنا، وكذلك سياسة اليابان وجمهورية كوريا.

وأشار ماتيس إلى أن إدارة الرئيس ترامب يشجعها التزام الصين الجديد بالعمل مع الأسرة الدولية للتوصل إلى نزع السلاح النووي.