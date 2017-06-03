مصرع ربة منزل برصاص حملة لتنفيذ الأحكام بالبحيرة
مصرع ربة منزل برصاص حملة لتنفيذ الأحكام بالبحيرة
09:16 ص السبت 03 يونيو 2017
البحيرة- أحمد نصرة:
لقيت ربة منزل شابة مصرعها، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إثر إصابتها بطلق ناري خلال حملة لتنفيذ الأحكام، بقرية قوبانية البرنوجي، مركز دمنهور بالبحيرة.
تلقى اللواء علاء الدين شوقي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقل اللواء عبد العزيز خضر، حكمدار المديرية والعميد حازم حسن رئيس مباحث المديرية، إلى مكانها.
وتبين أنه أثناء شن حملة برئاسة الملازم أول "أ.ع"، تنفيذ أحكام بالقرية المذكورة لضبط عدد من المتهمين المطلوبين الصادر ضدهم أحكام قضائية، اعترض الأهالي، القوة ما دفع الضابط إلى إطلاق النيران في الهواء لتفريقهم.
نتج عن ذلك وفاة "نجلاء. س.غ"، 35 عاما- ربة منزل، إثر إصابتها بعيار طائش، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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