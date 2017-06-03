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الأخبار المتوقعة ليوم السبت 3 يونيو 2017

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مصراوي Masrawy

الأخبار المتوقعة ليوم السبت 3 يونيو 2017

08:01 ص السبت 03 يونيو 2017

الأخبار المتوقعة ليوم السبت 3 يونيو 2017

الأخبار المتوقعة ليوم السبت 3 يونيو 2017

القاهرة- (أ ش أ):

القاهرة.. يعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مكثفة مع نظيره السوداني إبراهيم الغندور تتناول القضايا ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بأوجهها المختلفة بما في ذلك الاقتصادية والتجارية بالإضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 20 متهما من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح في قضية اتهامهم بالالتحاق بمعسكرات تدريبية تابعة لتنظيم (داعش) ومشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من العاملين في ليبيا.

القاهرة.. تستكمل محكمة النقض نظر الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي و6 متهمين آخرين من كوادر جماعة الإخوان الإرهابية، على الأحكام الصادرة بإدانتهم، في قضية التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.

باريس.. يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بقصر الإليزيه حيث سيجري الجانبان مباحثات تمتد على غذاء عمل، حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان لها.

باريس.. يبدأ نحو 1.3 مليون فرنسي مسجلين على القوائم القنصلية للتصويت في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في الأمريكتين.

 

 

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