رسالة وزير التعليم لأولياء الأمور: النظام الجديد سبيلنا الوحيد لمستقبل أفضل

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، في رسالة مطولة وجهها لأولياء الأمور، عبر ملتقى «تمرد على المناهج التعليمية»، على «فيسبوك»: «رأيت أن أكتب لكم هذه الكلمات لعلى أوضح لكم بعض الأفكار، ونحصل جميعًا على قدرٍ من الهدوء والتفكر فيما فيه مصلحة أولادنا جميعًا بعيدًا عن التشكك والهجوم والتطاول أحيانًا».

وأضاف شوقي: «النقاش وتبادل الآراء مختلف كثيرًا عن الهجوم والشكوى والتظاهر والشتائم، أود أن أقول لكل من يتشكك أن المهمة المطروحة هي إنقاذ التعليم المصري مما وصل إليه عبر سنوات طويلة، مما جعلنا في مرتبة متأخرة عن دول كثيرة من حولنا، ودعونا نتفق أن التعليم الحالي لا يلبي أهداف الدولة في التنمية المستدامة، ولا يجهز جيلًا من الشباب القادر على المنافسة العالمية أو الالتحاق بسوق العمل».

واستكمل: «دعونا أيضًا نتفق أن الهدف الأصلي من التعليم قبل الجامعي هو بناء إنسان قادر على التعلم يمتلك شخصية متوازنة، متنورة، قادرة على بناء الرأى والعمل الجماعي وتقبل الرأي الآخر واحترام الآخر والتفكير بمنهجية علمية، وأن سنوات التعليم الأساسي ما هي إلا تدريب لرحلة مليئة بالتعلم، ونطمح جميعًا إلى تزويد أولادنا بالأدوات التي تمنحهم فرصة لحياة أفضل، وتمنح بلدنا فرصة للتنافس في عالم يتطور ويتغير كل يوم».

وتابع الوزير: «لقد تغيرت أهدافنا في مصر، إلى رؤية التعليم كوسيلة للمرور إلى الجامعة عبر بوابة التنسيق والتباهي بدخول أبنائنا إلى كليات القمة غير عابئين إذا كانوا تعلموا شيئًا أم لا! نتحدث ونهتف عن البوكليت وجدول الامتحان ولا نتحدث عن التعلم، نتحدث ونهتف للتنسيق والعدالة المزمعة ولا نتحدث عن رغبات الطلاب أو قدراتهم أو البطالة أو مستوى الخريجين! أنا على يقين أن كل الأمهات والآباء يهمهم مصلحة أولادهم وأتفهم كل المخاوف التى تذكرونها بعد سنوات من فقدان الثقة عانينا منها جميعًا».

واستطرد شوقي: «هل ترون أن المصلحة تتمركز فى الإصرار على نظام تقييم أثبت فشلًا واضحًا بكل المقاييس والتقارير والدراسات المحلية والدولية؟ هل ترون المصلحة في نظام تنسيق يختار لأبنائنا ما يدرسوه حتى لو كان هذا مخالفًا لرغباتهم أو قدراتهم؟ هل ترون المصلحة في حرمان أولادكم من فرصة بناء الفكر والقدرة الحقيقية على التعلم وليس القدرة على اجتياز الثانوية العامة عن طريق التلقين والاسترجاع والحفظ والسناتر والغش؟ هل ترون أن مصر ومستقبلها تستفيد من تخفيف المناهج والترم المنتهي وتقصير العام الدراسي وتسهيل الامتحانات وتيسير الغش؟ هل حقًا ترون أن التعليم في مصر حاليًا مجاني؟ هل يرى كل منا المصلحة العامة أم نتحمس لمصلحتنا الشخصية فقط؟».

شاهد أيضا

أوضح: «أود أن أضيف أنكم تتكلمون عن نظام الثانوية الجديد ونظام القبول الجديد وكأنهم أمامكم للدراسة والتقييم، إن واقع الأمر أنني طرحت أفكارًا للتفكر سويًا، ونعمل ليل نهار لكي نبلور هذه الأفكار مع عشرات من الخبراء في علوم التقييم، والعديد من المؤسسات الدولية، والدول التي طبقت نظمًا يمكن الاستفادة منها، إن هذا الخوف والاعتراض على أفكار وليس حتى على برنامج محدد بعد».

أضاف: «التعليم مثل أي فرع من فروع المعرفة، هو علم له مختصين في كل مجالاته، التطوير التعليمي فى كل دول العالم مهمة يقوم بها خبراء في هذا المجال وليس مجالًا للتجارب كما يخشى البعض، كما أنه ليس شأن لغير المختصين أن يقرروا ما ينبغي إضافته أو حذفه من المناهج والجداول والامتحانات».

وقال شوقي: «أود أن أطمئنكم أنني أتابع ما تكتبون بصدرٍ رحب، فيما عدا التجريح والإهانة، ونعمل على بناء نظام تعليم يشرفكم ويضمن مستقبلًا أفضل لأبنائكم بالتعاون مع أساتذة أجلاء ومؤسسات مرموقة في مجال التعليم والتعلم والمعرفة، ولن يكون هناك نظامًا غير مدروس أو نظام يستبدل الثانوية العامة بثلاث سنوات، أو نظام يتحكم فيه المعلمون بمستقبل الطلاب، أو نظام قبول قائم على المحسوبية أو الأموال أو الواسطة.. لا علاقة لما نطرحه بمجانية التعليم من قريب أو بعيد».

واختتم وزير التربية والتعليم: «أتمنى أن أكون قد أوضحت بعض الأفكار، وأدعوكم إلى أن نتحاور في هدوء، وأن تثقوا أن الهدف الأوحد لنا هو توفير تعليم حقيقي لأبنائنا، وهو السبيل الوحيد لمصر أن تحقق أحلامها في مستقبل أفضل».