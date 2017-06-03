وزير خارجية فرنسا يزور مصر الخميس المقبل للقاء السيسي
باريس- (أ ش أ):
يزور وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، القاهرة الخميس المقبل، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية.
ومن المتوقع، أن يلتقي جون إيف لودريان الرئيس عبدالفتاح السيسي و وزير الخارجية سامح شكري لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الارهاب والأوضاع في الشرق الأوسط والملف الليبي.
وتعد هذه هي الزيارة الأولى لجون ايف لودريان إلى القاهرة كوزير للخارجية في عهد الرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون.
يشار إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت دفعة كبيرة لا سيما في المجال العسكري حين كان جون ايف لودريان وزيرا للدفاع في عهد الرئيس الفرنسي السابق ﻓرانسوا أولاند.
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