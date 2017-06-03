جابر نصار عن ارتفاع مصاريف الدراسات العليا: «اللي عايز الكحل يتكحل»

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قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن تنصيف شنجهاي لترتيب الجامعات، يؤكد أن جامعة القاهرة رقم 420 على مستوى العالم.

وأضاف نصار، خلال لقاء له عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن جامعة القاهرة قفزت عدة قفزات علمية مهمة في الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أنها تسبق العديد من الجامعات الكبيرة في العالم.

أوكد أن الجامعة كانت مديونة دين مباشر بمبلغ 150 مليون جنيه، ودين غير مباشر قدره 650 مليون جنيه، كاشفًا أن الجامعة شهدت طفرة مالية مما أسفر عن سداد كل تلك الديون، ولدى الجامعة الآن فائض مالي.

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وتابع أن الجامعة لم ترفع المصروفات على الطلاب من أجل سداد الديون، مشيرًا إلى أن المصروفات على الطلاب تتراوح بين 165 جنيها و280 جنيها، وقد تزيد عن ذلك قليلًا.

وعن ارتفاع مصاريف الدراسات العليا، قال: «اللي عايز الكحل يتكحل.. وعلى كل طالب أن يدفع تكاليف الشهادة اللي هياخدها».