برلمانية عراقية: داعشي اغتصب طفلة أمام والدها وأشقائها حتى الموت

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قالت فيان دخيل، عضو مجلس النواب العراقي، مساء الجمعة، إن «هناك 6900 فتاة إيزيدية مختطفة في قبضة تنظيم داعش الإرهابي من مراحل عمرية مختلفة»، موضحةً أن «التنظيم يبيع ويشتري الإيزيديات ويتعاملون معهن كسلعة بالإضافة إلى تعذيبهن وانتهاك كافة حقوقهن».

أضافت دخيل، خلال لقائها في برنامج «خاص جدا»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنها حررت نحو 2700 فتاة اختطفهن تنظيم داعش الإرهابي، لافتةً إلى أن أحد أفراد التنظيم اغتصب طفلة عمرها 10 سنوات أمام والدها و6 من أشقائها إلى أن توفيت.

تابعت: «التنظيم الإرهابي أعلن عن بيع هؤلاء الفتيات وتم الاتفاق مع رئيس حكومة كردستان على شرائهن مقابل تحريرهن»، لافتة إلى أن الفتيات اتصلن بذويهن يطلبن إنقاذهن من براثن التنظيم.

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وبكت عضو مجلس النواب العراقي، أثناء حديثها قائلة: «تنظيم داعش خيط فم طفلة عمرها 3 سنوات ووثق يدها في شباك المنزل بسبب بكائها -حتى توفيت- لإسكاتها».