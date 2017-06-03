أخبار عاجلة

مباحث الشيخ زايد تكثف جهودها لحل لغز مقتل مغربية داخل شقتها -
خلافات الـ4 سنوات تنتهي بخطف تاجر في الهرم بسبب 350 ألف جنيه -
مدير أمن الجيزة يدفع بالشرطة النسائية لتأمين ماراثون الثانوية العامة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن صدم شاحنة للمشاة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن شاحنة صدم شاحنة للمشاة -
«عاشق الشباك وصانع المعجزات».. أرقام تاريخية للريال ورنالدو وزيدان في «بطولة كارديف» -
رونالدو: الكبير يفوز في النهاية -
السيسي لسيدات مصر: "الرفق مش بس طبطبة ولكنه الإجراء السليم لإصلاح الحال" -
"مصراوي" يرصد مأساة فتاة فقدت متعلقات زفافها في عقار الأزاريطة - (صور) -
ياسر عبد العزيز: نتائج تقارير «أبسوس» محل شك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

برلمانية عراقية: داعشي اغتصب طفلة أمام والدها وأشقائها حتى الموت

Google+ Print
برلمانية عراقية: داعشي اغتصب طفلة أمام والدها وأشقائها حتى الموت برلمانية عراقية: داعشي اغتصب طفلة أمام والدها وأشقائها حتى الموت

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت فيان دخيل، عضو مجلس النواب العراقي، مساء الجمعة، إن «هناك 6900 فتاة إيزيدية مختطفة في قبضة تنظيم داعش الإرهابي من مراحل عمرية مختلفة»، موضحةً أن «التنظيم يبيع ويشتري الإيزيديات ويتعاملون معهن كسلعة بالإضافة إلى تعذيبهن وانتهاك كافة حقوقهن».

أضافت دخيل، خلال لقائها في برنامج «خاص جدا»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنها حررت نحو 2700 فتاة اختطفهن تنظيم داعش الإرهابي، لافتةً إلى أن أحد أفراد التنظيم اغتصب طفلة عمرها 10 سنوات أمام والدها و6 من أشقائها إلى أن توفيت. 

تابعت: «التنظيم الإرهابي أعلن عن بيع هؤلاء الفتيات وتم الاتفاق مع رئيس حكومة كردستان على شرائهن مقابل تحريرهن»، لافتة إلى أن الفتيات اتصلن بذويهن يطلبن إنقاذهن من براثن التنظيم. 

شاهد أيضا

وبكت عضو مجلس النواب العراقي، أثناء حديثها قائلة: «تنظيم داعش خيط فم طفلة عمرها 3 سنوات ووثق يدها في شباك المنزل بسبب بكائها -حتى توفيت- لإسكاتها».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«عاشق الشباك وصانع المعجزات».. أرقام تاريخية للريال ورنالدو وزيدان في «بطولة كارديف»

«عاشق الشباك وصانع المعجزات».. أرقام تاريخية للريال ورنالدو وزيدان في «بطولة كارديف»

رونالدو: الكبير يفوز في النهاية

رونالدو: الكبير يفوز في النهاية

ياسر عبد العزيز: نتائج تقارير «أبسوس» محل شك

ياسر عبد العزيز: نتائج تقارير «أبسوس» محل شك

الإبراشي: الإسكندية أصبحت عاصمة الفساد الأولى في مصر

الإبراشي: الإسكندية أصبحت عاصمة الفساد الأولى في مصر