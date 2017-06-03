أخبار عاجلة

مباحث الشيخ زايد تكثف جهودها لحل لغز مقتل مغربية داخل شقتها -
خلافات الـ4 سنوات تنتهي بخطف تاجر في الهرم بسبب 350 ألف جنيه -
مدير أمن الجيزة يدفع بالشرطة النسائية لتأمين ماراثون الثانوية العامة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن صدم شاحنة للمشاة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن شاحنة صدم شاحنة للمشاة -
«عاشق الشباك وصانع المعجزات».. أرقام تاريخية للريال ورنالدو وزيدان في «بطولة كارديف» -
رونالدو: الكبير يفوز في النهاية -
السيسي لسيدات مصر: "الرفق مش بس طبطبة ولكنه الإجراء السليم لإصلاح الحال" -
"مصراوي" يرصد مأساة فتاة فقدت متعلقات زفافها في عقار الأزاريطة - (صور) -
ياسر عبد العزيز: نتائج تقارير «أبسوس» محل شك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. أسعار السلع

ارتفاع أسعار كوكا كولا وبيبسي بالأسواق المصرية

Google+ Print
ارتفاع أسعار كوكا كولا وبيبسي بالأسواق المصرية ارتفاع أسعار كوكا كولا وبيبسي بالأسواق المصرية

أعلنت شركتي بيبسي كولا، وكوكا كولا قرار بزيادة منتجاتهما من المشروبات الغازية، ابتداء من يوم الخميس الموافق الأول من شهر يونيو لعام 2017، حيث قامت برفع أسعار كوكا كولا وبيبسي كولا الجديدة، فى الاسواق المصرية، كما نشرت الشركتين قائمة بها أسعار زجاجات وعبوات المشروبات الغازية، بسعر يصل إلى حوالى جنيه ونصف الجنيه ثمن العبوة الواحدة يختلف وفقا إلى طريقة التعبئة وحجم العبوة.

سوف نستعرض لكم اخر المشروبات الغازية التي تقدمها كل من شركة بيبسي كولا وكوكاكولا لعملائها الكرام، وسنقوم بعرض الاسعار بالتفصيل، والتي قام البعض بارجاع هذه الزيادة إلى سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تم اتباعها منذ شهر ديسمبر عام 2016 .

قائمة أسعار كوكا كولا الجديدة

  • إن أسعار الزجاجات سعة 250 ملي والصاروخ، لم يتم الإفصاح عن الزيادة فى أسعارها حتى الآن مما يجبر التجار والموزعين على بيعها  بالأسعار القديمة، المحددة مسبقا من شركة كوكاكولا .
  • تم زيادة باكت “كانز كوكا كولا”  “صندوق” من سعر  86 جنيها إلى 107 جنيه.
  • تم زيادة باكت”الجيب” من سعر 62 جنيه إلى 86 جنية.
  • تم زيادة كرتونة عبوات سعة 2 لتر من سعر  46 جنيه، حتى وصل إلى 54.25 جنيه للكرتونه الواحدة .
  • تم زيادة كرتونة كوكا كولا “المحمول المصنوعة من البلاستيك” من سعر 32 جنيه إلى 38 جنيهاً.
  • مازالت أسعار المياه المعدنية كما هى لم تتعرض للزيادة ب 33 جنيه.
  • تم زيادة سعة اللتر من كوكا كولا من  سعر 4.5 جنيه حتى وصل إلى 5.75 جنيها للتر.
  • تم زيادة عبوة الكانز الحجم الكبير من سعر 4 جنيهات حتى وصل السعر إلى 4.5 جنيها .
  • تم زيادة عبوة الكانز الصغير من سعر 3.25 جنيهاً حتى وصل إلى 3.75 جنيه  .
  • تم زيادة كوكا كولا الصاروخ من سعر 2.5 جنيه حتى وصل إلى 3 جنيه .

أسعار بيبسي كولا الجديدة : اسعار بيبسي كولا وكوكا كولا

  • تم زيادة سعة  اللتر من بيبس كولا من سعر  5.5 جنيه حتى وصل إلى 6 جنيهات للتر.
  • وصل سعر كرتونة سعة 1 لتر إلى  38 جنيهاً.
  • وصل سعر كرتونة زجاجة سعة 2 لتر الجديد إلى 46 جنيهاً
  • تم زيادة عبوة الكانز الحجم الكبير”355″ من سعر 4 جنيهات حتى وصل إلى 4.5 جنيها .
  • تم زيادة الكانز الصغيرمن سعر 3.5جنيهاً حتى وصل إلى  4 جنيه .
  • تم زيادة زجاجة بيبسي الصاروخ من سعر 2.5 جنيه حتى سعر 3 جنيه .
  • تم زيادة زجاجة 205 مل من سعر  2.25 جنيهاً حتى وصل إلى 2.5 جنيهاً.
  • تم زيادة الصندوق من بيبسي الصاروخ من سعر  40 جنيه حتى وصل 54 جنية.

 

المصدر : مصر 365

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
السيسي لسيدات مصر: "الرفق مش بس طبطبة ولكنه الإجراء السليم لإصلاح الحال"

السيسي لسيدات مصر: "الرفق مش بس طبطبة ولكنه الإجراء السليم لإصلاح الحال"

"مصراوي" يرصد مأساة فتاة فقدت متعلقات زفافها في عقار الأزاريطة - (صور)

"مصراوي" يرصد مأساة فتاة فقدت متعلقات زفافها في عقار الأزاريطة - (صور)

الإبراشي: الإسكندية أصبحت عاصمة الفساد الأولى في مصر

الإبراشي: الإسكندية أصبحت عاصمة الفساد الأولى في مصر

بالفيديو.. السيسي للأم المصرية: «من فضلك ساعدينا»

بالفيديو.. السيسي للأم المصرية: «من فضلك ساعدينا»