ارتفاع أسعار كوكا كولا وبيبسي بالأسواق المصرية

سمر العشري

أعلنت شركتي بيبسي كولا، وكوكا كولا قرار بزيادة أسعار منتجاتهما من المشروبات الغازية، ابتداء من يوم الخميس الموافق الأول من شهر يونيو لعام 2017، حيث قامت برفع أسعار كوكا كولا وبيبسي كولا الجديدة، فى الاسواق المصرية، كما نشرت الشركتين قائمة بها أسعار زجاجات وعبوات المشروبات الغازية، بسعر يصل إلى حوالى جنيه ونصف الجنيه ثمن العبوة الواحدة يختلف وفقا إلى طريقة التعبئة وحجم العبوة.

سوف نستعرض لكم اخر اسعار المشروبات الغازية التي تقدمها كل من شركة بيبسي كولا وكوكاكولا لعملائها الكرام، وسنقوم بعرض الاسعار بالتفصيل، والتي قام البعض بارجاع هذه الزيادة إلى سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تم اتباعها منذ شهر ديسمبر عام 2016 .

قائمة أسعار كوكا كولا الجديدة

إن أسعار الزجاجات سعة 250 ملي والصاروخ، لم يتم الإفصاح عن الزيادة فى أسعارها حتى الآن مما يجبر التجار والموزعين على بيعها بالأسعار القديمة، المحددة مسبقا من شركة كوكاكولا مصر.

تم زيادة باكت “كانز كوكا كولا” “صندوق” من سعر 86 جنيها إلى 107 جنيه.

تم زيادة باكت”الجيب” من سعر 62 جنيه إلى 86 جنية.

تم زيادة كرتونة عبوات سعة 2 لتر من سعر 46 جنيه، حتى وصل إلى 54.25 جنيه للكرتونه الواحدة .

تم زيادة كرتونة كوكا كولا “المحمول المصنوعة من البلاستيك” من سعر 32 جنيه إلى 38 جنيهاً.

مازالت أسعار المياه المعدنية كما هى لم تتعرض للزيادة ب 33 جنيه.

تم زيادة سعة اللتر من كوكا كولا من سعر 4.5 جنيه حتى وصل إلى 5.75 جنيها للتر.

تم زيادة عبوة الكانز الحجم الكبير من سعر 4 جنيهات حتى وصل السعر إلى 4.5 جنيها .

تم زيادة عبوة الكانز الصغير من سعر 3.25 جنيهاً حتى وصل إلى 3.75 جنيه .

تم زيادة كوكا كولا الصاروخ من سعر 2.5 جنيه حتى وصل إلى 3 جنيه .

أسعار بيبسي كولا الجديدة : اسعار بيبسي كولا وكوكا كولا

تم زيادة سعة اللتر من بيبس كولا من سعر 5.5 جنيه حتى وصل إلى 6 جنيهات للتر.

وصل سعر كرتونة سعة 1 لتر إلى 38 جنيهاً.

وصل سعر كرتونة زجاجة سعة 2 لتر الجديد إلى 46 جنيهاً

تم زيادة عبوة الكانز الحجم الكبير”355″ من سعر 4 جنيهات حتى وصل إلى 4.5 جنيها .

تم زيادة الكانز الصغيرمن سعر 3.5جنيهاً حتى وصل إلى 4 جنيه .

تم زيادة زجاجة بيبسي الصاروخ من سعر 2.5 جنيه حتى سعر 3 جنيه .

تم زيادة زجاجة 205 مل من سعر 2.25 جنيهاً حتى وصل إلى 2.5 جنيهاً.

تم زيادة الصندوق من بيبسي الصاروخ من سعر 40 جنيه حتى وصل 54 جنية.

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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