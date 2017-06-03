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«+90» والمرة الأولى.. ملامح من تعادل الزمالك امام اتحاد العاصمة

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التحرير

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كتب: أنس عبد الغني

تعادل مع  فريق اتحاد العاصمة الجزائرى بهدف لكل منها فى اللقاء الذى جمع بين الفريقين بملعب برج العرب، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة، ورفع اتحاد العاصمة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أهلي طرابس صاحب المركز الثالث. 

ويرصد «التحرير» أبرز ملامح تعادل الزمالك امام اتحاد العاصمة الجزائري:

1- التعادل الثالث للزمالك امام الأنديه الجزائرية:

الزمالك و اتحاد العاصمة (25)

يأتي تعادل الزمالك اليوم امام اتحاد العاصمة الجزائري ليكون التعادل الثالث للفريق الأبيض أمام الأنديه الجزائرية حيث، واجه الزمالك أندية الجزائر من قبل في 6 مباريات على مستوى بطولات الأندية الأفريقية، وتمكن من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 2 والخسارة في مواجهة وحيدة.

2 - الهدف الاول لمايوكا في إفريقيا:

مايوكا

سجل إيمانويل مايوكا مهاجم الزمالك أول هدف له في بطولات أفريقيا خلال مسيرته مع النادي التي بدأت منذ موسم 2015/2016 .

3- الزمالك يستقبل اول هدف في شباكه في افريقيا:

الزمالك و اتحاد العاصمة (2)

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استقبل الزمالك أول هدف في شباكه في دور المجموعة من فرقاتحاد العاصمه اليوم، حيث استطاع الفوزعلي كابس يونايتد بهدفين مقابل لاشئ والتعادل خارج الارض أمام أهلي طرابلس.

4- التعادل الثاني لإيناسيو مع الزمالك :

443481-إيناسيو-مستاء-من-خسائر-الزمالك

يأتي تعادل الزمالك اليوم ليصبح التعادل الثاني للبرتغالي إيناسيو مع الفريق الأبيض منذ توليه قيادته حيث قاد الزمالك قي 9 مباريات
ونجح إيناسيو فى تحقيق 5 انتصارات مع الزمالك فى بطولة الدورى أمام طلائع الجيش و المصرى و المقاولون العرب و وادى دجلة والداخلية بينما تعرض لخسارة وحيدة فى أولى مبارياته مع الفريق أمام إنبى ولكن هذا اللقاء جاء بعد أيام قليلة من توليه المسئولية.
كما حقق إيناسيو مع الزمالك انطلاقة جيدة فى دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا بعدما حقق الفوز على كابس يونايتد بطل زيمبابوى بثنائية نظيفة والتعادل امام اهلي طرابس واتحاد العاصمه.

5- المشاركة الأولى لحسني فتحي:

حسني فتحي

دفع إيناسيو بالاعب حسني فتحي في مركز الظهير الأيمن ليشارك للمرة الأولى في بطولة افريقيا بعدما غاب عن مواجهة كابس يوناتيد للأصابه وأهلي طرابلس لأسباب فنيه.

6- للمره الثانيه علي التوالي الزمالك يعود في الدقيقه 90:

أحرز نادي الزمالك هدف التعادل أمام إتحاد العاصمة في الدقيقه 92 وهي المره الثانية علي التوالي أن يعود الفريق الأبيض للمباره ويحرز هدفًا في الدقيقه +90 حيث أحرز الزمالك هدفين أمام الداخلية في مسابقة الدوري الممتاز في الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء ليفوز بـ4 أهداف مقابل ثلاثة.

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التحرير

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