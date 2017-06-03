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بعد تعادل اتحاد العاصمة.. «إيناسيو» يطير للبرتغال

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بعد تعادل اتحاد العاصمة.. «إيناسيو» يطير للبرتغال بعد تعادل اتحاد العاصمة.. «إيناسيو» يطير للبرتغال

التحرير

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توجه البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، مباشرة من استاد برج العرب بسيارة خاصة إلى المطار للسفر إلى بلاده لقضاء أجازة قصيرة.

وحصل البرتغالي أوجستو إيناسيو، على أجازة للسفر إلي البرتغال في الفترة من 3 يونيو الحالى وحتى 8 من الشهر نفسه وقرر منح  اللاعبين أربعة ايام راحة ليستأنف الزمالك تدريباته بعد انتهاء الراحة يوم السبت.

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كان الزمالك تعادل بهدف لمثله مع اتحاد العاصمة، في الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة، ورفع اتحاد العاصمة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أهلي طرابس صاحب المركز الثالث. 

 

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التحرير

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