بعد تعادل اتحاد العاصمة.. «إيناسيو» يطير للبرتغال

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توجه البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباشرة من استاد برج العرب بسيارة خاصة إلى المطار للسفر إلى بلاده لقضاء أجازة قصيرة.

وحصل البرتغالي أوجستو إيناسيو، على أجازة للسفر إلي البرتغال في الفترة من 3 يونيو الحالى وحتى 8 من الشهر نفسه وقرر منح اللاعبين أربعة ايام راحة ليستأنف الزمالك تدريباته بعد انتهاء الراحة يوم السبت.

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كان الزمالك تعادل بهدف لمثله مع اتحاد العاصمة، في الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة، ورفع اتحاد العاصمة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أهلي طرابس صاحب المركز الثالث.