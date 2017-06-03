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ارتفاع جنوني في أسعار أجهزة التكييف

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ارتفاع جنوني في أسعار أجهزة التكييف ارتفاع جنوني في أسعار أجهزة التكييف

تُعرض الكثير من الأجهزة الكهربائية في المعرض الدولي لأجهزة التكييف والتدفئة، و الذي يقام في أرض المعارض التي تقع في مدينة نصر، الجدير بالذكر أن كافة الشركات تقوم بعرض جميع منتجاتها من أجهزة التكييف، و خلال التصريحات التي قام بها مجموعة من المشاركين، فقد أكدوا على أن المعرض يقوم على خدمة الشركات لا المواطنين، وكان هذا بعد الاطلاع على أجهزة التكييف التي قد تم الإعلان عنها من قبل الشركات.

و خلال التصريحات التي قام بها أحد مهندسي المبيعات في شركة متخصصة لبيع أجهزة التكييف، و الذي يدعى “مصطفى إبراهيم” حيث أكد على أن أكثر أنواع التكييفات التي يقبل عليها المواطنين، هي التكييفات سعة 1.5 حصان، و قد أضاف أن أسعار تلك التكييفات قد شهدت ارتفاع كبير خلال تعاملات السنة الحالية، وذلك بالنسبة لأسعار السنة الماضية، كما أضاف خلال تصريحاته بأن أسعار التكييفات تبدأ من مبلغ 6 آلاف جنيه، في حين أن أسعار الأجهزة المستوردة تبدأ من مبلغ 9 آلاف جنيه، و يتحكم نوع و جودة التكييف في سعره.

و قد جاءت أسعار التكييفات التي سعتها 4 حصان مبلغ 17 ألف جنيه، في حين أن أسعار التكييفات التي تصل سعتها إلى 5 حصان تصل إلى 20 ألف جنيه، وأضاف أيضا أن التكييف الذي سعته 1.5 حصان يغطي مساحة تصل إلى 14 متر مربع، في حين أن التكييف الذي سعته 2.25 حصان تصل المساحة التي يغطيها إلى 19 متر مربع، في حين أن الأدوار العالية تحتاج إلى جودة أكبر أثناء شراء التكيِيفات.

و خلال التصريحات التي قام بها المهندس “عصام فوزي” وهو مدير إدارة الموزعين في شركة تختص ببيع أجهزة التكييفات، فقد أكد أنه يمكن ترشيد استهلاك الكهرباء لكافة أنواع وأحجام التكيِيفات، و بالتالي فإنه يمكن أيضا توفير ما يصل إلى 40 % من قيمة الفاتورة وذلك من خلال ترشيد الاستهلاك.

الجدير بالذكر أن تلك الارتفاعات التي قد شهدتها أسعار التكييفات، ترجع إلى قرار البنك المركزي و الذي قد نص على تعويم الجنيه المصري، الأمر الذي قد تسبب في ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي بشكل كبير، و بالتالي ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية و التي وصلت إلى ضعف أسعار العام الماضي.

 

المصدر : 365

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