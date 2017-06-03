مصرع مزارع إثر إصابته في مشاجرة "رش المياه" بأبو النمرس
مصرع مزارع إثر إصابته في مشاجرة "رش المياه" بأبو النمرس
01:17 ص السبت 03 يونيو 2017
كتب - محمد شعبان:
لفظ مزارع أنفاسه الأخيرة بمستشفى قصر العيني متأثر بإصابته بجروح متهتكة بالجمجمة جراء مشاجرة بين عائلتين بقرية شبرامنت بمركز أبو النمرس، منذ يومين.
تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بقرية شبرامنت.
وانتقل اللواء مصطفى عناني، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، والعقيد ضياء رفعت، مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى محل البلاغ، وتبين نشوب مشادة كلامية بين (طرف أول) مزراع يدعى رجب سيد 60 عاما، مصاب بجروح متهتكة بالجمجمة، وأبنائه "نفيسة" 34 عاما، محامية مصابة بجروح بالرأس، و"محمد"، 28 عاما، طيار، مصاب بجرح قطعي بالرأس، و"أحمد"، 31 عاما، مصاب بجروح قطعية بالرأس، و(طرف ثان) فلاح يدعى عباس كمال، وحسن لطفي 30 عاما، وسامية عبد الله 43 عاما، جميعهم مصابين بكدمات وجروح بالجسم؛ بسبب خلافات الجيرة، وقيام الطرف الثاني برش المياه أمام منزل الطرف الأول.
وتطورت المشادة إلى مشاجرة، تعدى كل منهما على الآخر وسط تراشق بزجاجات المياه الغازية الفارغة والحجارة، وتمكن المقدم علي عبد الرحمن، وكيل فرق مباحث جنوب الجيزة، من ضبط طرفي المشاجرة.
وتم نقل المزارع إلى مستشفى قصر العيني، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة مساء أمس متأثرا بإصابته.
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