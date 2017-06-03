10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن قراره بالانسحاب من اتفاقية باريس بشأن المناخ مثير للجدل، واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الغرب بالتدخل في السياسات الداخلية الروسية، وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إن الجهود الأمريكية للحد من انبعاثات الغازات ستستمر بالرغم من قرار الانسحاب من اتفاقية باريس، وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تخطط لتشييد جدران على طول حدودها مع العراق وإيران، وتحدثت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، عن الإعداد لوضع آليه للحماية من الأخبار الكاذبة.

1- ترامب: اتفاقية باريس تنطوي على تمييز ضد أمريكا وقرار الانسحاب مثير للجدل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الجمعة (أ ف ب)

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن قراره بالانسحاب من اتفاقية باريس بشأن المناخ مثير للجدل، معتبرًا أن اتفاقية باريس تنطوي على تمييز ضد الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه سيترك الباب مفتوحًا للتفاوض على اتفاقية أفضل للشركات والعمال الأمريكيين.

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2- بوتين: تدخل الغرب في الداخل الروسي "وقح وممنهج"

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سان بطرسبرج الجمعة (أ ف ب)

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الغرب بالتدخل في السياسات الداخلية الروسية، واصفًا هذا التدخل بـ"الوقح والممنهج"، وأضاف في كلمة له في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي: "إنهم يحشرون أنفهم في شئوننا الداخلية محاولين إيجاد موطئ قدم لهم ويثيرون ضجة ولا يترددون أبدًا في الضغط لعمل ما يحلو لهم".

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3- تيلرسون: الانسحاب من اتفاقية باريس "قرار سياسي"

وزير الخارجية الامريكى ريكس تيلرسون في لندن في 26 مايو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الامريكى ريكس تيلرسون، إن الجهود الأمريكية للحد من انبعاثات الغازات ستستمر بالرغم من قرار الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاقية باريس بشأن المناخ. مضيفًا: "الانسحاب قرار سياسي ويجب على المراقبين مواصلة بحثه.

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4- هيلاري كلينتون: الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ "خطأ تاريخي"

وزيرة خارجية أمريكا السابقة هيلاري كلينتون في نيويورك في 1 يونيو 2017 (أ ف ب)

قالت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، إن الانسحاب من اتفاق باريس بشأن المناخ "خطأ تاريخي". وأضافت: "العالم يتحرك سويا إلى الأمام بشأن تغير المناخ. والانسحاب من اتفاق باريس سيترك العمال والأسر الأمريكية في الخلف".

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5- أردوغان: نخطط لبناء جدار على حدود العراق وإيران

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة في 30 مايو 2017 (أ ف ب)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تخطط لتشييد جدران على طول حدودها مع العراق وإيران، على غرار ما يجري حاليا على الحدود مع سوريا. وقال أردوغان إن تركيا أكملت حتى الآن بناء جدار طوله 650 كيلومترًا على طول الحدود مع سوريا.

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6- ماكرون: ترامب ارتكب خطئًا في حق بلاده بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الجمعة (أ ف ب)

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن قرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ يعد خطأ بحق مستقبل الولايات المتحدة و شعبها و كوكب الأرض.

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7- لأمين العام للأمم المتحدة: إعلان ترامب الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ "خيبة أمل كبيرة"

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مدينة سان بطرسبرج بروسيا الجمعة (أ ف ب)

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خروج بلاده من اتفاقية باريس الدولية للمناخ، بأنه "خيبة أمل كبيرة"، مضيفًا: "من الضروري أن تبقى الولايات المتحدة رائدة في قضايا البيئة".

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8- بوتين: تعرضت لعدة محاولات اغتيال

الرئيس الروسى فلاديمير بوتين في مدينة سان بطرسبرج الروسية الجمعة (أ ف ب)

كشف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى مقابلة مع المخرج الأمريكي المثير للجدل أوليفر ستون، أنه كان هدفًا لعدة محاولات اغتيال، وأنه مسرور بأداء حرسه الخاص, ويثق بهم.

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9- رئيس مكتب ميركل : النقاش حول حماية المناخ سيشهد رواجًا كبيرًا

رئيس مكتب المستشارية في برلين بيتر ألتماير - أرشيفية

قال رئيس مكتب المستشارية في برلين بيتر ألتماير إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخروج من اتفاقية باريس الدولية لحماية المناخ تسبب في ردود فعل دولية واسعة، وأضاف رئيس مكتب المستشارة أنجيلا ميركل: "الحكومة الأمريكية اتخذت قرارها، وهذا أمر محزن ومخيب للآمال، لكني على قناعة بأن النقاش حول حماية المناخ سيشهد رواجًا كبيرا على مستوى العالم".

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10- متحدثة الخارجية الروسية: جاري وضع آلية للحماية من الأخبار الكاذبة

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا – أرشيفية (أ ف ب)

أكدت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أنه جاري الإعداد لوضع آليه للحماية من الأخبار الكاذبة، وذلك خلال جلسة خاصة أدارها اليوم ميخائيل جوزمان، نائب رئيس وكالة أنباء "تاس" الروسية للأنباء، حول "المعلومات الزائفة مقابل المعلومات الموثوق منها.

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