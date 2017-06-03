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ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم السبت 3 يونيو 2017 في مصر

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ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم السبت 3 يونيو 2017 في مصر ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم السبت 3 يونيو 2017 في مصر

بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار والذي ادي ذلك الي ارتفاع بشكل غير مسبوق ، بالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244  .

سعر الذهب اليوم الجمعة :

السعر العالمي : 1,277.09 دولار أمريكي.

الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 729 إلى 731
عيار 22 668 إلى 670
عيار 21 638 إلى 640
عيار 18 547 إلى 549
عيار 14 425 إلى 427
عيار 12 365 إلى 366
الاونصة 22,676 إلى 22,747
الجنيه الذهب 5,104 إلى 5,120
الكيلو 729,143 إلى 731,429
 
 

المصدر: مصر 365

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