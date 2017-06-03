ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم السبت 3 يونيو 2017 في مصر

بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار والذي ادي ذلك الي ارتفاع بشكل غير مسبوق ، بالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244 .
سعر الذهب اليوم الجمعة :
السعر العالمي : 1,277.09 دولار أمريكي.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|729 إلى 731
|عيار 22
|668 إلى 670
|عيار 21
|638 إلى 640
|عيار 18
|547 إلى 549
|عيار 14
|425 إلى 427
|عيار 12
|365 إلى 366
|الاونصة
|22,676 إلى 22,747
|الجنيه الذهب
|5,104 إلى 5,120
|الكيلو
|729,143 إلى 731,429